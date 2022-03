Microsoft Translator : L’appli pour communiquer avec les réfugiés ukrainiens

On dit que la guerre a un mauvais côté (très mauvais) et un bon côté, celui de l’aide humanitaire. Face au conflit entre la Russie et l’Ukraine, les Portugais ont montré leur immense générosité sur le terrain et ils sont nombreux à « faire leur chemin » pour secourir les réfugiés.

Le portugais et l’ukrainien sont des langues très différentes, mais la technologie apporte une aide précieuse pour comprendre l’une et l’autre. Apprenons à connaître l’application Microsoft Translator.

L’application de traduction de Microsoft, Microsoft Translator est probablement l’une des plus complètes et fonctionnelles. Ce projet Microsoft a déjà quelques années, mais c’est toujours un outil utile à transporter « dans votre poche », pour ainsi dire, sur votre smartphone.

L’application Microsoft Translator peut traduire directement par la voix, le texte, une image ou même démarrer une conversation où quelqu’un peut aider à traduire.





L’une des caractéristiques impressionnantes de cette application est l’ensemble des fonctionnalités qu’elle offre gratuitement, mais aussi la vitesse de traduction. Par exemple, un dictionnaire d’expressions est disponible, où l’utilisateur peut rapidement choisir une expression, parmi les catégories disponibles, et la traduire dans la langue de son choix.





Une autre fonctionnalité intéressante est la possibilité pour l’application de faciliter la traduction dans le dialogue. Avec l’interface de l’application divisée, placez simplement votre smartphone « au milieu » de la conversation, choisissez les langues et l’interface fait le reste.





Principales fonctionnalités de l’application Microsoft Translator

Vous pouvez même télécharger gratuitement des langues pour la traduction hors ligne à utiliser lorsque vous voyagez !

Traduction de texte dans plus de 70 langues pour une utilisation en ligne et hors ligne

Traduction de l’appareil photo pour traduire le texte des photos et des captures d’écran

Traduction vocale pour traduire la voix et un mode écran partagé pour que deux participants aient une conversation bilingue

Traduction conversationnelle multi-personnes – connectez vos appareils et ayez des conversations en face à face avec jusqu’à 100 personnes, dans plusieurs langues

Dictionnaires d’expression pour les traductions vérifiées et guides de prononciation pour vous aider à apprendre des phrases importantes en langues étrangères lorsque vous voyagez

Recherchez des traductions alternatives et des significations d’un mot pour trouver la meilleure traduction pour vous exprimer

Téléchargez des langues pour une utilisation hors ligne lorsque vous voyagez sans connexion Internet

Écoutez la phrase traduite pour vous aider à savoir comment dire la traduction

Consultez les translittérations (guides de prononciation) pour vous aider à prononcer la traduction (comprend la prise en charge du pinyin pour le chinois)

Partagez vos traductions avec d’autres applications

Épinglez et enregistrez les traductions les plus fréquentes pour plus tard

Traduire des sites Web dans Safari avec l’extension de navigateur Microsoft Translate

Parlez à votre Apple Watch pour une traduction instantanée

Synchronisez automatiquement les traductions entre votre téléphone et Apple Watch

Avec le récent conflit entre la Russie et l’Ukraine et l’arrivée de nombreux réfugiés au Portugal, une application de traduction peut être un excellent outil pour soutenir l’aide. Essayez-le et donnez-nous votre avis.