Cancer du poumon : les femmes astronautes ont deux fois plus de risques que les hommes

Avec l’activité touristique spatiale atteignant de nouvelles étapes et avec plus d’activités des agences spatiales dans l’espace, les limites de l’être humain sont à l’ordre du jour. La NASA dispose de données très concrètes sur l’endurance physique de ses astronautes et a fixé des limites différentes pour les hommes et les femmes lorsqu’ils sont à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Selon l’agence spatiale américaine, les femmes ont plus de deux fois plus de risques que les hommes de développer un cancer du poumon lorsqu’elles sont exposées à des niveaux élevés de rayonnement sur l’ISS.

Plusieurs experts s’accordent à dire que le maillon le plus faible de l’exploration spatiale est l’être humain. Il y a même ceux qui prétendent que les hommes et les femmes n’ont pas les conditions physiques pour quitter leur planète d’origine. Cependant, le désir de connaître de nouveaux mondes pousse l’humanité à évoluer techniquement et à rêver de nouvelles conquêtes. La Lune si proche et Mars juste après.

L’étape qui a servi de poste intermédiaire et où l’être humain a été exposé à de nouvelles conditions est la Station spatiale internationale (ISS).

Comment la NASA a-t-elle décidé des limites différentes pour les astronautes masculins et féminins ?

Il y a un article très intéressant de Live Science qui explore le facteur de rayonnement auquel les astronautes sont soumis à bord de l’ISS. En fait, c’est un sujet plus approfondi que quelque chose dont nous avons discuté il y a quelques années, dans les faits fascinants qui arrivent au corps humain dans l’espace. Plus précisément dans le deuxième point exposé dans l’article.

Chaque jour, la Terre est attaquée par des rayonnements ionisants, des ondes à haute énergie qui peuvent enlever les électrons des atomes du corps. Des niveaux élevés d’exposition aux rayonnements ionisants peuvent entraîner la maladie des rayons et le cancer.

Heureusement, la magnétosphère et l’atmosphère de notre planète empêchent la quasi-totalité de ce rayonnement – généré par le soleil et les rayons cosmiques galactiques des étoiles qui explosent – d’atteindre la vie à la surface de la Terre.

Cependant, sur la Station spatiale internationale, qui est toujours protégée par la magnétosphère mais pas par l’atmosphère, les astronautes sont exposés à des niveaux plus élevés de rayonnements ionisants, ce qui augmente leur risque de développer un cancer tout au long de leur carrière.

Le risque en millisieverts… ou la millième partie du sievert

Selon les limites actuelles, fixées par la NASA en 1989, la limite de dose efficace pour la carrière d’un astronaute est basée sur un risque maximum de 3 % sur la durée de vie de surmortalité par cancer.

Ce risque est évalué selon une échelle mobile en fonction de l’âge et du sexe, allant d’une limite inférieure de 180 millisieverts (mSv) de rayonnement pour une femme de 30 ans, à une limite supérieure de 700 mSv pour une personne de 60 ans. homme.

Alors pourquoi y a-t-il une limite de carrière plus basse pour l’exposition aux rayonnements pour les femmes astronautes que pour les hommes astronautes ?

Selon R. Julian Preston, un responsable gouvernemental spécial de la division de la radioprotection de l’Agence américaine de protection de l’environnement, la limite inférieure de rayonnement de la NASA pour les femmes astronautes était basée sur la découverte suivante : lorsque les femmes et les hommes étaient exposés à des niveaux élevés de rayonnement pour des périodes similaires périodes de temps, les femmes avaient plus de deux fois plus de risques que les hommes de développer un cancer du poumon.

Comme Preston l’a dit à Live Science, on pense généralement – en se basant en grande partie sur les survivants de la bombe atomique au Japon – que, en particulier pour le cancer du poumon, les femmes étaient plus sensibles « aux rayonnements ionisants que les hommes ».

Naturellement, ces directives ont eu de réelles conséquences sur la carrière. En 2018, l’ancienne chef du corps des astronautes de la NASA Peggy Whitson, qui avait publiquement exprimé ses frustrations face aux limites de rayonnement pour les femmes astronautes, a dû prendre sa retraite après avoir atteint sa limite de carrière d’exposition aux radiations à 57 ans.

Radiation : une personne sur Terre reçoit 3,6 mSv, sur l’ISS reçoit 300 mSv par an

Les limites de rayonnement de la NASA devraient changer dans un proche avenir. En 2021, la NASA a demandé à un groupe d’experts réuni par les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine d’évaluer le plan de l’agence spatiale visant à modifier sa limite de rayonnement de carrière à 600 mSv pour tous les astronautes de tous âges.

La NASA a déterminé ce seuil en appliquant le modèle de risque de cancer de l’agence aux personnes les plus sensibles : les femmes en début de carrière. La NASA a calculé le risque moyen de décès induit par l’exposition pour ce groupe et a converti ce risque, ce qui permet une marge d’erreur beaucoup plus grande qu’auparavant, en une dose.

Cette dose de 600 mSv se traduit par l’exposition qu’un astronaute recevrait au cours de quatre expéditions de six mois sur l’ISS. A titre de comparaison, la dose annuelle moyenne de rayonnement reçue par une personne sur Terre est d’environ 3,6 mSv, selon la NASA, contre 300 mSv par an sur l’ISS.

Le plan proposé par la NASA comprend une abrogation partielle de la limite d’exposition professionnelle pour les missions plus longues, comme un éventuel voyage sur Mars. Ce voyage vers la planète voisine exposerait les astronautes à environ 900 mSv.

Cette dose, cependant, est probablement inférieure aux limites d’exposition professionnelle de 1 000 mSv que les agences spatiales européennes, canadiennes et russes ont actuellement pour leurs astronautes.