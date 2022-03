Pilule contraceptive masculine ? Peut commencer les essais sur l’homme plus tard cette année

Actuellement, les contraceptifs sont principalement conçus pour les femmes. Par conséquent, les scientifiques ont essayé de développer une autre méthode contraceptive masculine, en dehors des préservatifs et de la chirurgie.

Maintenant, une pilule non hormonale qui a été développée devrait commencer les essais sur l’homme plus tard cette année.

Les méthodes contraceptives étant majoritairement conçues pour les femmes, les scientifiques ont tenté de développer une option masculine allant au-delà des préservatifs ou de la vasectomie, par exemple. Aujourd’hui, une équipe de scientifiques affirme avoir mis au point une méthode contraceptive masculine non hormonale.

Des recherches préliminaires révèlent que la pilule était capable de garder les rats de laboratoire stériles. Comme on pouvait s’y attendre, les essais sur l’homme devraient commencer plus tard cette année.

La méthode contraceptive proposée par l’équipe de recherche de l’Université du Minnesota fonctionne en se concentrant sur la façon dont notre corps interagit avec la vitamine A. Celle-ci est connue pour être essentielle à la fertilité des mammifères, et les personnes présentant une carence en vitamine A sont associées à la stérilité.

Développement de la pilule masculine en cours

Après des recherches intensives, les scientifiques ont découvert un composé expérimental qui bloque une protéine responsable de la liaison à une forme de vitamine A dans nos cellules, connue sous le nom de récepteur alpha de l’acide rétinoïque (RAR-α). Les scientifiques espèrent que le blocage de cette protéine suffira à induire la stérilité. De plus, ils veulent qu’il soit durable, mais réversible.

Pour l’instant, la méthode contraceptive de l’équipe semble fonctionner. Après tout, selon de nouvelles données, les souris mâles ayant reçu la pilule pendant quatre semaines ont constamment subi une forte baisse du nombre de spermatozoïdes et sont devenues stériles. Le composé baptisé GPHR-529 est donc efficace à 99% pour prévenir la grossesse, sans effets secondaires notables.

Aussi, et bonne nouvelle pour le développement d’un contraceptif, quatre à six semaines après l’arrêt de la pilule, les souris mâles n’étaient plus stériles.

Tout cela semble prometteur jusqu’à présent. Mais les essais cliniques sont le test ultime de la sécurité de tout candidat-médicament.

Dit Md Abdullah Al Noman, chercheur principal de l’étude.

Plus que cela, le chercheur a expliqué que, bien qu’il existe déjà d’autres méthodes contraceptives masculines en développement, la plupart des options se concentrent sur la testostérone, et cette approche peut provoquer des effets secondaires tels qu’un taux de cholestérol élevé et une baisse du désir sexuel. Par conséquent, l’équipe de l’Université du Minnesota pense avoir une solution plus attrayante.

L’équipe a déjà autorisé le composé formant des pilules, GPHR-529, à YourChoice Therapeutics pour assurer un développement ultérieur, et espère commencer les essais sur l’homme plus tard cette année.

