La Thaïlande va interdire la crypto-monnaie comme moyen de paiement à partir d’avril

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Alors que la crypto-monnaie continue de voir une adoption plus répandue, tous les pays n’embrassent pas les goûts de Bitcoin et Ethereum. La Thaïlande, par exemple, interdira l’utilisation des actifs numériques pour le paiement de biens et de services à partir du 1er avril.

Cette décision fait suite à des discussions antérieures entre la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Banque de Thaïlande (BOT) sur la nécessité de réglementer cette activité par les opérateurs commerciaux d’actifs numériques car elle pourrait avoir un impact sur la stabilité financière et l’économie du pays, écrit la SEC.

La SEC a ajouté que les opérateurs commerciaux d’actifs numériques, y compris les échanges cryptomonnaies, auraient 30 jours pour se conformer aux nouvelles règles à compter de la date d’entrée en vigueur. En plus de ne pas fournir les services, il est également interdit aux entreprises d’encourager ou de promouvoir l’utilisation d’actifs numériques pour payer des biens ou des services.

La bonne nouvelle pour les fans de crypto en Thaïlande est que les restrictions ne s’étendent pas aussi loin qu’en Chine. La SEC a confirmé que les règles n’affecteraient pas le commerce ou les investissements dans les actifs numériques.

Le régulateur écrit que sa décision a pris en compte les risques inhérents associés aux crypto-monnaies, y compris son prix volatil, le potentiel de piratage et d’exposition des données personnelles, et son utilisation pour le blanchiment d’argent.

Blockchain.News rapporte que la Thaïlande a déclaré en janvier qu’elle prévoyait déjà de réglementer l’utilisation des crypto-monnaies, qui sont devenues de plus en plus populaires à la suite du ralentissement économique du pays. L’Indonésie voisine, quant à elle, a averti les entreprises de ne pas proposer et faciliter les ventes de cryptomonnaie suite à une augmentation de son utilisation.

Malgré la longue intention du pays de l’interdire comme mode de paiement, la Thaïlande envisagerait d’autoriser les touristes russes et ukrainiens à payer avec la cryptomonnaie après que Mastercard et Visa aient suspendu l’utilisation des cartes russes à l’étranger en raison de sanctions internationales.

Le prix du Bitcoin a chuté d’environ 1 000 $ depuis son pic d’hier, mais reste à un sommet de près de trois semaines.

Crédit image : Rodnae Productions