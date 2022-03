Elon Musk célèbre l’ouverture de la Gigafactory allemande Tesla avec une danse

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La première usine de fabrication européenne de Tesla a officiellement ouvert ses portes hier, un peu plus de deux ans après son annonce, et le PDG Elon Musk était là pour célébrer avec une danse obligatoire. Les trente premiers véhicules Model Y fabriqués dans la Grenheide Gigafactory de 5,5 milliards de dollars sont sortis de la chaîne de production, surveillés par les acheteurs et leurs familles.

« C’est un grand jour pour l’usine », a déclaré Musk, décrivant l’occasion comme « un autre pas vers un avenir durable », écrit Reuters. Il a ajouté que Tesla lancerait probablement une version test de son nouveau logiciel Full Self-Driving en Europe l’année prochaine, en supposant qu’il obtienne l’approbation des régulateurs.

« Il est assez difficile de conduire entièrement de manière autonome en Europe », a-t-il déclaré mardi aux ouvriers de l’usine, citant la différence entre les États-Unis et l’Europe, où les routes et les règles varient considérablement d’un pays à l’autre.

Ahah bien sûr 🙂 – Elon Musk (@elonmusk) 4 mars 2022

Musk a promis à un utilisateur de Twitter qu’il ferait éclater la danse de papa lors de la cérémonie d’ouverture, ce qu’il a respecté. Il semble aimer montrer ses mouvements; l’homme le plus riche du monde a fait une gigue tout aussi maladroite lors de l’ouverture de la Gigafactory de Shanghai en janvier 2020. Peut-être qu’il se maintient en forme pour son combat avec Vladimir Poutine.

Tesla prévoit que l’usine produira 5 000 à 10 000 véhicules par semaine d’ici la fin de cette année, avec une capacité de production éventuelle de 500 000 unités par an et 50 gigawattheures (GWh) de puissance de batterie.

Bien que l’usine n’ait été annoncée qu’en 2019, son achèvement n’a pas été sans problèmes. Les écologistes ont fait campagne contre le projet – deux manifestants à l’ouverture ont bloqué la circulation pendant des heures – et un tribunal allemand a ordonné l’arrêt temporaire des travaux de terrassement en raison de l’impact environnemental. Tesla a également dû faire face à des retards de licence de la part des autorités allemandes.

Tesla a déclaré que les nouveaux propriétaires avaient reçu la configuration Model Y Performance, qui coûtait 63 990 euros (70 500 $) et offrait une autonomie de 320 milles. La société a ajouté que les nouvelles commandes de l’usine pourraient être livrées à partir d’avril.

Vidéos avec l’aimable autorisation de Bloomberg, CNBC