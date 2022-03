Whatsapp : Les Réactions Aux Messages Parviennent (enfin) Aux Utilisateurs

Pouvoir réagir aux messages avec un emoji est quelque chose que tous ceux qui parcourent les différents services de chat apprécient. La société Meta avec son service Messenger saura mieux que quiconque l’importance d’une telle ressource, même si elle tarde à atteindre WhatsApp, qui lui appartient également.

Cependant, après de nombreuses preuves que quelque chose comme ça était en cours de création, voici, certains utilisateurs bêta ont déjà la fonctionnalité disponible. Cela indique qu’il sera bientôt accessible à tous.

WhatsApp est l’un des services de messagerie les plus utilisés dans le monde et nous y voyons des développements constants. Cependant, la vérité est que les nouvelles ont tendance à sortir plus lentement par rapport à certains de ses principaux concurrents, tels que Telegram.

En fait, nous y voyons des limites importantes. Par exemple, le fait qu’il ne supporte pas encore le multi-devices, présente de nombreuses limitations en termes de sauvegarde, et le passage entre systèmes d’exploitation (voire entre différents devices), en gardant l’historique, peut être un casse-tête.

Les réactions arrivent sur WhatsApp (enfin !)

Les réactions aux messages sont une autre fonctionnalité que nous voyons déjà sur la plupart des services, mais que WhatsApp n’offre toujours pas. La vérité est qu’il y avait déjà plusieurs indications que ce serait bientôt, ayant enfin commencé à atteindre les utilisateurs intégrés dans le programme bêta.

Le mois dernier, WABetaInfo a partagé de nouveaux détails sur la fonctionnalité WhatsApp Message Reactions. À l’époque, la fonctionnalité était encore en cours de développement et n’était disponible pour aucun utilisateur. Cependant, il y a maintenant des utilisateurs bêta sélectionnés qui reçoivent la fonctionnalité. D’ici quelques jours, elle devrait arriver sous la forme d’une mise à jour pour tout le monde de cette version, jusqu’à ce qu’elle soit enfin prête à être distribuée à tout le monde.

Dans le lot de réactions on a du like, du coeur, du rire, de la surprise, de la tristesse et du merci. Pour l’instant, il ne semble pas y avoir de place pour ajouter d’autres emojis ou modifier ceux qui apparaissent. Il convient de noter que la fonctionnalité devrait atteindre simultanément Android et iOS.