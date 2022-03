Top 5 des cartes mères Intel B660 : pour les versions d’Alder Lake

Nous avons récemment effectué de nombreux tests sur la carte mère Intel B660. Pour ceux d’entre vous qui ne veulent pas passer par des dizaines de tests et près de 20 ensembles de fonctionnalités de cartes mères différentes, nous irons droit au but et vous montrerons nos meilleurs choix pour les meilleures cartes mères Intel B660.

Vous devez savoir que l’achat d’une carte mère Intel à budget vraiment solide est plus difficile que jamais avec des limites de puissance et des performances partout. Il y a peu de bonnes options, principalement de MSI, alors que nous avons été déçus de ce que Gigabyte et Asus ont à offrir sur le bas de gamme, car leurs cartes à moins de 150 $ ne conviennent qu’aux processeurs Core i5, ce qui compte beaucoup si vous envisagez de pousser votre CPU à la limite ou mettez à niveau plus tard.

Cela se compare mal aux cartes budgétaires AMD B550, dont la plupart sont très bonnes. Vous pouvez acheter quelque chose comme le Gigabyte B550M DS3H pour seulement 90 $, qui peut exécuter le Ryzen 9 5950X. C’est une occasion manquée, à notre avis, car les processeurs Alder Lake sont excellents. Sans plus tarder…

Meilleur niveau d’entrée

La meilleure carte mère d’entrée de gamme doit être capable de prendre en charge jusqu’au Core i7-12700, à des performances maximales ou proches. Comme nous l’avons montré, les cartes B660 les moins chères comme l’Asrock HDV sont un gaspillage complet d’argent car elles vous limiteront au Core i3 et à quelques pièces Core i5 sélectionnées (tout le reste et elles feront accélérer le processeur), auquel point vous pourriez aussi bien acheter une carte B560 moins chère ou de préférence passer à la plate-forme AM4 d’AMD.

Même si vous ne prévoyez d’acheter qu’un processeur Core i3 ou i5 maintenant, avoir la possibilité de mettre à niveau la piste pour plus de puissance de traitement vaut la peine de dépenser 20 $ de plus. Le problème est qu’il y a très peu de cartes mères B660 abordables qui ne sont pas complètement indésirables, l’Asrock HDV se vend actuellement à 100 $, le Phantom Gaming ne coûte pas mieux 110 $, et puis il y a la version mATX du Pro RS pour 120 $. À mon avis, 120 $ est ce que vous devez dépenser en ce moment pour une carte B660 décente, car cela vous permettra d’acheter le Soyo B660M Classic via AliExpress avec la livraison gratuite aux États-Unis.

Franchement, cela vaut la peine de risquer tout problème de garantie potentiel sur la carte Soyo car c’est mieux que tout ce que vous pouvez acheter localement pour moins de 140 $. Par rapport à l’Asrock HDV, vous bénéficiez d’environ 60 % de performances CPU en plus lorsqu’il est associé au Core i7-12700.

Carte mère Intel B660 au meilleur rapport qualité-prix

Si vous n’êtes pas aussi intéressé par le pincement d’un sou et que vous voulez juste une carte B660 d’un bon rapport qualité-prix, je recommande fortement le MSI Pro B660M-A pour 140 $ ou 150 $ pour la version Wi-Fi. Il s’agit sans aucun doute de la meilleure carte mère B660, capable de tirer le meilleur parti de tous les processeurs Alder Lake verrouillés avec facilité.

Il s’agit d’une carte mère MSI, vous bénéficierez donc d’une garantie via un revendeur local, ce qui vaut les 20 $ supplémentaires par rapport au Soyo B660M Classic. La garantie mise à part, c’est une carte de bien meilleure qualité avec beaucoup plus de fonctionnalités.

Le panneau d’E/S comprend deux ports USB 3.2 Gen 2 ainsi que deux ports USB 3.2 Gen 1, puis deux ports USB 2.0. Il y a aussi deux sorties DisplayPort et deux sorties HDMI. Le VRM est entièrement couvert par deux grands dissipateurs thermiques, le slot M.2 principal reçoit un dissipateur thermique, il y a quatre slots DIMM, quatre ports SATA, un deuxième slot PCIe x16 pleine longueur et une prise en charge réseau de 2,5 Gbps, c’est donc une carte bien équipée étant donné le prix et ma carte mère B660 au meilleur rapport qualité-prix.

Meilleur Intel B660 mATX

Pour ceux d’entre vous qui visent une version Core i7-12700 ou Core i9-12900 et qui sont prêts à dépenser un peu plus d’argent sur la carte mère, le MSI B660M Mortar WiFi est une excellente option et la meilleure carte MicroATX B660 en notre opinion. C’est un peu plus raide à 180 $, et bien que ce soit le territoire Z690, son VRM fait honte à la plupart des cartes Z690 d’entrée de gamme.

La prise en charge du Wi-Fi 6 est fournie prête à l’emploi, ainsi que 2,5 Gbit LAN et de nombreux ports USB, 8 au total et qui comprend un Type-C. La carte elle-même est jonchée de dissipateurs thermiques, il y a un grand dissipateur thermique sur la puce B660, deux dissipateurs thermiques M.2 et deux grands dissipateurs thermiques VRM qui extraient également la chaleur des inducteurs, et le bouclier d’E/S est préinstallé.

Le VRM sur celui-ci est plutôt puissant, contenant un vcore à 6 phases avec deux étages de puissance Renesas 60A par phase, donc pour le vcore, il y a une douzaine d’étages de puissance 60A. Ajoutez à cela les gros dissipateurs thermiques et vous avez une recette pour un VRM haute performance qui a dominé nos tests.

Alternativement, si vous n’avez pas accès à ce modèle dans votre région ou si les prix ne sont pas avantageux, un concurrent sérieux est le Gigabyte B660M Aorus Pro AX, qui coûte également 180 $. Les performances du VRM sont comparables et il contient également un excellent ensemble de fonctionnalités.

Meilleur Mini-ITX Intel B660

Nous n’avons trouvé que trois cartes mères Mini-ITX B660 actuellement sur le marché : l’Asus ROG Strix B660-I Gaming WiFi qui coûte 220 $, la Gigabyte B660I Aorus Pro qui n’est pas encore en vente aux États-Unis et l’Asrock B660M-ITX. / AC qui ne coûte que 120 $.

La carte Asrock abordable sera la mieux adaptée aux processeurs Core i5 étant donné qu’elle ne contient qu’un vcore à 5 phases utilisant cinq étages de puissance 50A, donc les mêmes étages de puissance utilisés par le Soyo B660M Classic, il n’y en a que trois de moins, ce qui signifie que la petite carte ITX d’Asrock a gagné ‘t être en mesure de tirer le meilleur parti du Core i7-12700, probablement loin de là. Si vous souhaitez uniquement utiliser le Core i5-12400, cela fonctionnera, vous ne pouvez tout simplement pas mettre à niveau.

Bien que potentiellement un bon combo de valeur, lorsqu’il est associé à un 12400, ce n’est pas exactement la meilleure carte Mini-ITX B660. Cette bataille sera menée par Asus et Gigabyte, et je la donne à Asus car le ROG Strix B660-I Gaming WiFi est disponible aux États-Unis et est à mon avis légèrement meilleur offrant un son de haute qualité et un slot M.2 supplémentaire ce qui est très appréciable sur ce genre de produit.

Vous obtenez un vcore à 8 phases utilisant des étages de puissance Vishay 60A, donc plus de gestion du courant que la plupart des cartes B660. Il comprend également le Wi-Fi 6, Intel 2,5 Gbit LAN et huit ports USB sur le panneau d’E/S. C’est une carte bourrée qui offre presque tout ce que vous obtenez sur les plus grands modèles mATX.

Meilleur Intel B660 haut de gamme

Si, pour une raison quelconque, vous décidez de dépenser trop pour une carte mère Intel B660, MSI, Gigabyte et Asus sont tous prêts à vous accueillir. Avis de non-responsabilité complet cependant, nous vous recommandons fortement d’envisager d’abandonner la plate-forme B660 au profit du Z690, à mesure que le prix approche de 200 $, car les cartes de qualité telles que le MSI Pro Z690-A commencent à 190 $.

Pour 190 $, vous pouvez obtenir le MSI B660 Tomahawk WiFi, et même si j’opterais normalement pour la carte Z690, si vous ne vous souciez pas de l’overclocking du processeur, il est possible d’affirmer que le B660 est l’option la plus économique.

Pour commencer, vous bénéficiez du Wi-Fi 6 et la mise en réseau sans fil de quelque forme que ce soit n’est pas proposée sur la carte Z690. La carte B660 offre également une meilleure prise en charge USB avec cinq ports gen-2 sur le panneau d’E/S, alors que le modèle Z690 n’en propose que deux. La carte B660 obtient également un codec audio de meilleure qualité, bien que la différence soit probablement minime.

Le MSI B660 Tomahawk Wi-Fi est une meilleure carte globale avec une couverture complète du dissipateur thermique M.2 et un bouclier d’E/S préinstallé. Encore une fois, si vous ne vous souciez pas de l’overclocking du processeur – vous n’allez pas acheter une pièce K-SKU – alors la carte B660 est la meilleure affaire.

Les alternatives haut de gamme au Wi-Fi MSI B660 Tomahawk incluent le Gigabyte B660 Aorus Master, que je ne trouve nulle part, et puis il y a le Wi-Fi Asus ROG Strix B660-F Gaming qui est également MIA aux États-Unis, mais disponible dans d’autres régions pour 50 $ de plus que le Tomahawk. Franchement, cela ne vaut tout simplement pas cette prime, donc la MSI B660 Tomahawk Wi-Fi est la meilleure carte mère B660 haut de gamme.