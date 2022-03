Nvidia annonce le DGX H100, le framework d’intelligence artificielle le plus avancé au monde

Nvidia a profité de son événement ce mardi (22) pour annoncer un lot très intéressant de nouveaux produits et services. La nouvelle est très bien accueillie par les utilisateurs et plusieurs d’entre eux sont vraiment remarquables.

L’un de ces exemples est l’annonce du Nvidia DGX H100, qui est le cadre d’intelligence artificielle le plus avancé au monde. Apprenons à connaître un peu mieux cette technologie.

Nvidia DGX H100, le système d’IA le plus avancé au monde

C’est lors de l’événement Nvidia GTC 2022 que la société américaine a annoncé plusieurs nouveautés au monde. Parmi eux, nous avons le DGX H100, le cadre d’intelligence artificielle le plus sophistiqué et le plus avancé au monde. Le système est donc la première plate-forme avec 8 unités de la nouvelle carte graphique professionnelle H100.

Selon l’entreprise, le système dédié aux machines professionnelles dispose d’une puissance de traitement de 32 pétaflops et de 640 milliards de transistors, ce qui en fait le plus avancé de ce segment.

Nvidia DGX H100, qui est la 4e génération de ce modèle, est destiné au calcul de grands modèles linguistiques, aux systèmes de recommandation d’achats en ligne, à la recherche en santé, à la biologie numérique et à la science du climat.

La nouvelle structure de la société comprend plusieurs composants clés, tels que le DPU BlueField 3 pour décharger, accélérer et isoler les services de réseau, de stockage et de sécurité et les adaptateurs réseau ConnectX 7 Quantum-2 InfiniBand, qui fournissent des taux de transfert de 400 gigabits par seconde.

Cette nouvelle technologie intègre alors DGX POD et DGX SuperPOD (image initiale), les centres de données d’Intelligence Artificielle développés par Nvidia.

Selon le PDG de Nvidia, Jensen Huang :

L’IA a fondamentalement changé ce que le logiciel peut faire et comment il est produit. Les entreprises qui révolutionnent leurs industries avec l’IA réalisent l’importance de cette infrastructure.

Les systèmes Nvidia DGX H100 et les centres de données DGX POD et DGX SuperPOD seront mis à la disposition des entreprises au troisième trimestre de cette année.