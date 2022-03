Bitmain Antminer S19 XP Hyd est la machine d’extraction de crypto-monnaie la plus efficace au monde

Comparé à il y a quelques mois, le minage de crypto-monnaie n’est plus autant entendu de nos jours. Cependant, il s’agit toujours d’une pratique très active, menée par plusieurs utilisateurs et entreprises dédiées au domaine à travers le monde.

Et, bien sûr, pour ce segment, les systèmes technologiques sont l’un des points fondamentaux. Ainsi, la marque Bitmain a récemment annoncé sa nouvelle carte Antminer S19 XP Hyd, la plus performante au monde pour le minage des crypto-monnaies.

Antminer S19 XP Hyd : le plus performant pour le minage de crypto-monnaies

La société chinoise Bitmain est connue pour ses produits visant à extraire des monnaies numériques, en particulier les populaires Bitcoins. Et il y a quelques jours, la marque a annoncé le lancement de son nouveau Antminer S19 XP Hyd, qui promet d’être la machine de minage de crypto-monnaie la plus puissante et la plus efficace au monde.

L’un des principaux facteurs de distinction de cette nouvelle carte est le pari sur un système de refroidissement liquide, le bien connu refroidissement liquide, qui promet de limiter la dépense énergétique nécessaire au processus d’extraction cryptoactive.

Selon Bitmain, l’Antminer S19 XP Hyd offre une puissance de calcul de 255 TH/S (terahash par seconde), presque le double des 140 TH/s du modèle précédent, le S19 XP, et consomme 20,8 joules pour chaque terahash traité. La machine consomme au total 5 304 watts.

Le Bitmain Antminer S19 XP Hyd commencera à atteindre les consommateurs au premier trimestre de l’année prochaine 2023 et chaque unité coûtera 19 890 $ (~ 18 000 euros).

La société affirme que ce modèle surpasse l’efficacité énergétique du précédent Antminer S19, qui avait une capacité de 140 TH/s et une consommation de 21,5 joules par terahash. Cependant, le prix était également inférieur, à environ 11 600 dollars l’unité, soit environ 10 500 euros.

Cette puissante machine promet également de surpasser le rival de MicroBT Whatsminer MS30++, qui a une puissance de 112 TH/s et une consommation de 31 joules par terahash.