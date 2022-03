Galaxy S22 Ultra contre. iPhone 13 Pro Max – Lequel de ces deux sera le plus résistant ?

Le Samsung Galaxy S22 Ultra et l’iPhone 13 Pro Max sont tous deux livrés avec des matériaux nobles destinés à les protéger. C’est quelque chose qui a évolué au fil des ans et qui, à chaque nouvelle version, est apparemment bien meilleur.

Étant ces 2 smartphones les plus puissants, il est intéressant de voir comment ils se comparent. Le clash le plus récent est venu dans le domaine des chutes et à savoir lequel est le plus résistant. Ceux-ci ont fait la course et la réponse est trouvée. Découvrez lequel de ces deux sera le plus dur !

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est arrivé sur le marché équipé du verre Gorilla Glass Victus+ de Corning, l’un des plus résistants. Apple a opté pour Ceramic Shield, et c’est le matériau dont dispose l’iPhone 13 Pro Max pour se protéger des chutes.

Pour comparer ces 2 solutions, la chaîne YouTube PhoneBuff a exposé ces deux smartphones à plusieurs gouttes, évaluant le résultat. Il s’agit d’un test bien connu qui, au fil des ans, a montré à quel point les smartphones se sont améliorés.

Le premier test de chute a vu le Galaxy S22 Ultra et l’iPhone 13 Pro Max tomber de 1 mètre de haut et tous deux ont subi des rayures et une petite cassure, mais Samsung a remporté la victoire. Dans le suivant, la chute a traversé les coins et les deux étaient visiblement rayés.

Pour terminer les tests à ce stade, les deux smartphones sont tombés avec l’écran vers le bas. Les couvercles en verre des deux écrans LCD se sont cassés, bien que leurs écrans tactiles aient continué à fonctionner. Le lecteur d’empreintes digitales de l’écran Galaxy S22 Ultra n’a pas pu résister et a complètement cessé de fonctionner.

vidéo originale

Comme les smartphones déjà punis, les tests se sont poursuivis avec une chute de 1,45 mètre, le test étant répété 10 fois. Ici, l’écran avant du Galaxy S22 Ultra s’est cassé et la rupture arrière s’est propagée. De plus, le stylet S-Pen ne sort plus de la fente. L’écran tactile fonctionnait toujours, mais le lecteur d’empreintes digitales était toujours en panne.

Quant à l’iPhone 13 Pro Max, étonnamment, il est resté pleinement fonctionnel. Ce n’est pas le plus performant, mais après le premier test, l’iPhone 13 Pro Max a obtenu de meilleurs résultats dans l’ensemble. Force est de constater que le pari d’Apple sur Ceramic Shield était juste et qu’il s’agit même du matériau le plus résistant placé dans un smartphone.