Est-ce le futur iPhone 14 ? Les spécifications sont apparues sur Internet et ne proviennent pas d’Apple

Bien que nous soyons encore loin de septembre, Apple prépare déjà l’iPhone 14. Ce sera le prochain smartphone de la marque, et il commence déjà à faire parler de lui, en espérant que de nouvelles informations et les premières spécifications verront le jour.

Comme toujours, Apple ne dévoile rien sur ses nouveaux équipements, mais cela n’empêche pas les informations de faire leur apparition. Ceux-ci ont maintenant commencé à apparaître sur Internet et montrent déjà ce que pourrait être l’iPhone 14, le prochain pari d’Apple.

Cela devrait être une année de changements majeurs pour l’iPhone, provoqués par Apple. Certaines informations connues, et elles sont toutes vraies, pointent vers la fin du mini modèle, mais si cela réduit le nombre de modèles disponibles.

Voici les spécifications du nouvel iPhone 14

Un post réalisé sur Twitter, publié par le très connu @Shadow_Leak, est venu montrer une partie des spécifications des différents modèles d’iPhone 14. Il a d’abord révélé l’existence de 4 modèles, qui sont la base, le Max, le Pro et le Pro Max.

• iPhone 14 : écran OLED flexible de 6,06 pouces, A15 Bionic, 6 Go de RAM • iPhone 14 Max : écran OLED flexible de 6,68 pouces, A15 Bionic, 6 Go de RAM • iPhone 14 Pro : écran OLED LTPO flexible de 6,06 pouces, A16 Bionic, 6 Go de RAM • iPhone 14 Pro Max : écran OLED LTPO flexible de 6,68 pouces, A16 Bionic, 6 Go de RAM – Sam (@Shadow_Leak) 20 mars 2022

Ensuite, nous avons les écrans, avec 6,06″ dans les cas du modèle de base et du Pro, suivis de 6,68″ dans le Max et le Pro Max. Ce sera Flexible OLED dans les 4 propositions d’Apple. Chaque modèle aura 6 Go de RAM et il y aura une différence dans le SoC utilisé. Nous aurons le A15 Bionic pour les 2 premiers modèles et le nouveau A16 Bionic pour les modèles haut de gamme.

Dimensions de l’iPhone d’Apple et plus

En plus de cet article avec une partie du matériel, il y a aussi des informations sur la forme à laquelle ressembleront les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Cela est arrivé sous la forme des schémas de production de ces appareils, partagés à nouveau sur Twitter, par l’utilisateur bien connu @MaxWinebach.

14 Pro et 14 Pro Max pic.twitter.com/39TMqVTFVc – Max Weinbach (@MaxWinebach) 22 mars 2022

Nous apprenons que l’iPhone 14 Pro‌ Max sera légèrement plus petit que l’iPhone 13 Pro Max. La surface de la chambre semble s’agrandir dans ce nouveau modèle. Dans le cas de l’iPhone 14 Pro, il sera presque similaire à l’iPhone 13 Pro. La surface de la chambre devrait également augmenter par rapport au modèle 2021.

Nous sommes encore à plusieurs mois de l’arrivée du nouvel iPhone 14, dans ses différents modèles. Pourtant, et d’après ce qui a été présenté, il s’agira d’une évolution apparente des modèles de l’année dernière, avec certaines technologies qui seront nouvelles, et avec un nouveau SoC, encore plus puissant.