Qualcomm est leader dans le haut de gamme et MediaTek dans le milieu et le bas de gamme des smartphones

De manière générale, le segment du matériel est de plus en plus populaire et les utilisateurs finissent par avoir plus de connaissances sur les matériaux et les puces qui composent leurs machines, des ordinateurs aux smartphones.

En tant que tel, c’est un sujet sur lequel nous nous sommes concentrés plus profondément. Et selon les détails maintenant révélés, les SoC de Qualcomm sont en tête du segment des smartphones haut de gamme, tandis que MediaTek est champion du milieu de gamme et du bas de gamme.

Qualcomm est le roi des smartphones haut de gamme

Selon une étude récente de CounterPoint Research, bien que MediaTek vende déjà plus de processeurs pour smartphones que Qualcomm, la société américaine continue de dominer le marché des téléphones Android haut de gamme. La marque taïwanaise, quant à elle, est leader sur le segment des smartphones milieu et bas de gamme.

L’étude montre que MediaTek domine la plupart des téléphones Android d’entrée et de milieu de gamme grâce à ses processeurs puissants et très performants, mais à des prix plus abordables. Et dans ce domaine, seule la société chinoise UNISOC a une certaine concurrence, notamment dans les téléphones qui coûtent moins de 100 dollars. Mais à des prix inférieurs à 300 dollars, un marché très attractif pour une partie importante de la population, comme les Portugais, c’est le taïwanais MediaTek qui règne.

Déjà au-dessus des 300 dollars, Qualcomm reste la marque de prédilection, une tendance qui s’amplifie à chaque fois que le prix de l’équipement augmente. Et en dessous de 500 dollars, MediaTek est toujours présent dans certains modèles, mais pas autant que le rival nord-américain.

D’autres fabricants de processeurs tels que Samsung, Google et Huawei n’ont une présence plus notable que sur les appareils dont le prix est supérieur à 500 $.

Mais MediaTek doit encore attirer davantage l’attention des consommateurs, car, d’après ce que nous avons vu, en général, l’opinion des utilisateurs n’est pas du tout bonne pour la société de processeurs mobiles. Et à l’heure où les SoC compatibles 5G dominent déjà les ventes, les constructeurs doivent vraiment se retrousser les manches pour remporter cette compétition.