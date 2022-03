Cette astuce Gran Turismo 7 peut vous rapporter jusqu’à 650 000 crédits de jeu par heure

En perspective : La façon dont nous payons les jeux vidéo a radicalement changé au fil des ans. Acheter un titre ne signifie pas toujours profiter de toute l’expérience au prix affiché. Les microtransactions pour les articles cosmétiques sont une technique de monétisation populaire pour aider les studios à supporter les coûts d’un support continu. Cependant, les joueurs désapprouvent généralement les développeurs qui payent du contenu essentiel à la progression du jeu, comme les voitures dans un jeu de course.

Au cours du week-end, Polyphony Digital a mis en place un correctif qui a effectivement nerfé la collecte de crédits dans Gran Turismo 7. Gagner des crédits est maintenant beaucoup plus lent en raison de la réduction des paiements sur de nombreuses courses. Les joueurs le considèrent comme une ponction d’argent par Sony et Polyphony, car cela les pousse à travailler pendant des jours et des jours pour une seule voiture ou à acheter des crédits. Les crédits sont en moyenne de 20 $ pour 2 millions, mais certaines des voitures de course d’élite du jeu coûtent des dizaines de millions de crédits. L’achat d’un seul peut coûter jusqu’à 200 $.

Les joueurs n’étaient pas satisfaits de cette décision et ont montré leur colère en bombardant le jeu sur Metacritic. Au moment de la publication, le score de l’utilisateur a atteint un record historique de 1,8/10. Reste à savoir si Polyphony rééquilibrera la progression, mais les fans n’attendent pas.

Un joueur qui passe par Septomor a développé un script PC qui lance automatiquement des courses pendant que vous êtes AFK. Bien que vous ne puissiez pas exécuter un script PC directement dans le jeu exclusif PlayStation, vous pouvez l’implémenter à l’aide de l’application Remote Play de Sony.

Sa configuration est un peu technique car vous devez exécuter le jeu en utilisant des paramètres de jeu spécifiques (non par défaut). YouTuber iLLmatic a réalisé une vidéo tutoriel montrant tout ce que vous devez faire pour que le script fonctionne pour vous (ci-dessus).

Une fois que vous avez travaillé, vous pouvez partir et faire ce que vous voulez ou minimiser la fenêtre de lecture à distance tout en faisant d’autres choses sur votre PC pendant que le script élimine les courses. Il produit environ 550 000 à 650 000 crédits par heure sans autre intervention de l’utilisateur.

Le nerf de la polyphonie du système de progression de GT7 a suscité de nombreuses critiques négatives et des vagues de critiques de la part des fans. Nous avons vu des développeurs revenir sur des décisions similaires dans le passé en raison de réactions violentes – le fiasco du grind-fest de Star Wars Battlefront 2 vient immédiatement à l’esprit.

Il n’y a aucune garantie que Sony et Polyphony cèderont à la pression, mais entraver le système de progression après que des millions de joueurs ont acheté le jeu semble être une tactique grasse d’appât et de changement. S’il s’agissait d’un titre gratuit, ce serait compréhensible, mais à 70 $, les joueurs estiment que la difficulté à gagner du contenu dans le jeu devrait être plus raisonnable.