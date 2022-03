Google lance Steam alpha pour les Chromebooks

Quelque chose à espérer : après des années d’anticipation et une erreur mineure de Google, certains utilisateurs de Chromebook peuvent désormais commencer à tester Steam. Cependant, cette version alpha initiale prend en charge un nombre limité de Chromebooks en raison d’exigences système élevées.

Google a maintenant commencé à tirer le rideau sur ses projets de prise en charge de Steam sur les Chromebooks. Cette semaine, la société a ouvert une version alpha pour les utilisateurs de Chromebooks récents après avoir annoncé prématurément ses plans la semaine dernière. La FAQ de Google présente les instructions, la configuration système requise, les problèmes connus et une sélection de quelques dizaines de jeux testés.

L’alpha se concentre sur sept modèles de Chromebook spécifiques :

Acer Chromebook 514 (CB514-1W)

Acer Chromebook 515 (CB515-1W)

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W)

Asus Chromebook Flip CX5 (CX5500)

Asus Chromebook CX9 (CX9400)

Chromebook HP Pro c640 G2

Chromebook Lenovo 5i-14.

Google travaille à élargir cette liste à l’avenir.

L’activation de Steam sur l’un de ces Chromebooks nécessite une puce graphique Intel Iris Xe, un processeur Intel i5 ou i7 de 11e génération et un minimum de 8 Go de RAM. Même les systèmes avec 8 Go de RAM peuvent rencontrer des problèmes avec les jeux qui utilisent plus de 6 Go, et Google ne peut garantir de bonnes performances que jusqu’à une résolution de 1080p.

Pour activer Steam, passez au canal Dev, saisissez « chrome://flags#borealis-enabled » dans la barre d’adresse Chrome et réglez le paramètre sur Activé. Après le redémarrage, appuyez sur ctrl + alt + t pour ouvrir un terminal crosh, tapez « insert_coin volteer-JOlkth573FBLGa » puis appuyez sur Entrée. Après cela, suivez les invites d’installation pour installer Steam et connectez-vous.

La liste des jeux que Google a testés et recommandés comprend Portal 2, Hades, The Witcher 3 : Wild Hunt, Civilization V, Cuphead, Tekken 7, Disco Elysium et bien d’autres. Easy Anti-Cheat et BattleEye ne fonctionnent pas encore sur les Chromebooks, donc certains jeux multijoueurs récents ne sont probablement pas pris en charge. Google n’a pas encore annoncé quand il passerait en phase bêta.

Crédit d’impression : Konstantin Savusia