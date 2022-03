Guerre : Anonymous a encore frappé ! La cible cette fois était… Nestlé

Comme nous l’avons suivi, Anonymous est du côté de l’Ukraine dans cette guerre. Les différentes actions contre le régime de Poutine ont rendu certains services inopérants et plusieurs données sensibles ont également été partagées sur Internet.

L’attaque la plus récente était contre Nestlé ! Découvrez pourquoi cette entreprise et lesquelles sont déjà dans le collimateur.

Anonyme a obtenu une base de données de 10 Go de Nestlé

L’une des dernières publications du groupe Anonymous révèle que la société Nestlé a été la dernière cible de l’action du groupe de hackers Anonymous. Selon ce qui a été révélé, une base de données d’environ 10 Go a été obtenue avec divers types d’informations sensibles sur les clients telles que les e-mails, les mots de passe, etc.

L’attaque contre le géant suisse de l’alimentation et des boissons Nestlé vient du fait qu’il reste en activité en Russie.

Outre Nestlé, Leroy Merlin, Auchan et Decathlon sont également sous les yeux des hackers du groupe Anonymous. Comme Nestlé, les entreprises continuent d’opérer en Russie, malgré les nombreuses critiques des consommateurs sur les réseaux sociaux.

Rappelons que Zelensky a « attaqué » les banques suisses et Nestlé pour avoir maintenu le « business as usual » avec la Russie. Le président ukrainien a demandé aux banques suisses de geler les fonds appartenant à l’élite du Kremlin.

Selon les Nations Unies, environ 13 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire en Ukraine.

L’invasion russe a été condamnée par la communauté internationale en général et de nombreux pays et organisations ont imposé des sanctions à la Russie qui affectent pratiquement tous les secteurs, de la banque au sport.

La guerre en Ukraine, qui est entrée aujourd’hui dans son 27e jour, a fait un nombre encore indéterminé de victimes civiles et militaires et, tout en admettant que « les chiffres réels sont considérablement plus élevés », l’organisation a confirmé aujourd’hui au moins 953 morts et 1 557 blessés parmi la population civile dont 174 enfants

