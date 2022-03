Starlink aide l’unité d’élite ukrainienne à cibler et à détruire les chars de Poutine

La menace d’Elon Musk semble se dérouler, non pas dans une mêlée avec Poutine comme l’évoque le défi publié par le PDG de Starlink, mais entre la technologie de l’un et les armes destructrices de l’autre. Comme on le voit sur le terrain, Starlink a aidé l’unité d’élite ukrainienne à cibler et à détruire les chars russes.

Les forces ukrainiennes utilisent les drones à vision thermique la nuit, elles ont besoin que ces équipements soient reliés via le système Starlink.

Le réseau satellite Starlink d’Elon Musk aide à détruire les chars et Poutine

Peut-être qu’Elon Musk utilisait une parabole lorsqu’il a défié Poutine en duel, où le prix serait l’Ukraine. Ou c’était juste un rêve éveillé, la folie d’un homme d’affaires américain… mais le défi est arrivé.

Cependant, l’internet Starlink de sa société SpaceX s’avère utile pour les forces armées ukrainiennes dans la lutte contre l’invasion russe.

Dans un article intitulé « Le Starlink d’Elon Musk, c’est l’Ukraine qui gagne la guerre des drones », The Telegraph a décrit comment la liaison par satellite est essentielle pour que l’unité Aerorozvidka (reconnaissance aérienne) de l’armée ukrainienne fasse son travail consistant à « utiliser la surveillance et l’attaque avec des drones pour frapper la Russie ». réservoirs et positions ».

Au milieu des pannes d’Internet et de courant, qui devraient s’aggraver, l’Ukraine se tourne vers le nouveau système Starlink disponible pour certaines de ses communications. Les équipes de drones sur le terrain, parfois dans des zones rurales mal connectées, peuvent utiliser le réseau Starlink pour les relier aux cibles et aux renseignements de leur base de données de champ de bataille. Ils peuvent diriger des drones pour larguer des munitions antichars, parfois voler silencieusement vers les forces russes la nuit pendant qu’ils dorment dans leurs véhicules.

A écrit Le Télégraphe.

Les drones les plus sophistiqués de l’unité ukrainienne utilisent des liaisons Starlink. Si nous utilisons un drone à vision thermique de nuit, le drone doit se connecter via Starlink au type d’artillerie et créer une acquisition de cible.

Un officier d’Aerorozvidka a expliqué au Times de Londres.

La qualité est « excellente », selon un responsable ukrainien

Le vice-Premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov a déclaré vendredi dernier dans une interview au Washington Post que Starlink fonctionnait.

La qualité des appels est excellente. Nous utilisons des milliers de terminaux et de nouvelles expéditions arrivent tous les deux jours.

Dit Fedorov par l’intermédiaire d’un traducteur, en utilisant un lien Starlink depuis un lieu non divulgué.

Les responsables russes ne sont pas satisfaits de l’aide que SpaceX fournit à l’Ukraine.

Lorsque la Russie met en œuvre ses intérêts nationaux les plus élevés sur le territoire de l’Ukraine, Elon Musk apparaît avec son Starlink qui était auparavant déclaré purement civil.

Il a dit Dmitri Rogozinedirecteur général de l’agence spatiale russe Roscosmos, a déclaré à Russia Today début mars.

J’ai laissé l’avertissement à ce sujet, mais nos «mousquetaires» ont dit qu’il était la lumière du monde de l’astronautique. Tiens, regarde, il a choisi le camp. Je ne le blâme même pas personnellement. C’est l’Occident auquel nous ne devrions jamais faire confiance.

conclut Rogozine.

Plus de 5 000 antennes paraboliques en Ukraine

Starlink est également utilisé par des civils ukrainiens, bien que l’on ne sache pas combien l’utilisent. Le Post a cité une source anonyme qui est « familière avec l’effort Starlink en Ukraine » disant qu’il y a plus de 5 000 terminaux Starlink dans le pays.

L’agence de Fedorov s’emploie à amener les terminaux Starlink dans les régions où l’accès à Internet a été coupé. Les systèmes ont été utilisés dans certains cas pour appeler des personnes lorsque les réseaux cellulaires du pays étaient surchargés.

La source a expliqué à The Post.

L’application Starlink qui est utilisée pour aider à créer le service « a atteint un total de 98 000 installations sur l’App Store ukrainien et Google Play combinés.

A écrit le Wall Street Journal la semaine dernière.

Le numéro de téléchargement provient de la société d’analyse Sensor Tower.

Musk a mis en garde contre les attaques russes sur l’emplacement des récepteurs Starlink

Musk a mis en garde le 3 mars contre une « forte probabilité » que la Russie cible des antennes paraboliques car « Starlink est le seul système de communication non russe encore opérationnel dans certaines parties de l’Ukraine ».

Le 5 mars, musc a écrit que « certains terminaux Starlink à proximité de zones de conflit ont été bloqués pendant plusieurs heures. Notre dernière mise à jour logicielle empêche le blocage ».

Certains experts ont averti que les appareils pourraient donner aux attaquants russes l’emplacement des Ukrainiens. Cependant, ce problème ne semble pas exister jusqu’à présent. Comme l’a rapporté Fedorov, les appareils ont généralement été utilisés dans des zones densément peuplées où il y aurait de nombreux civils.

Certes, Poutine ne comptait pas sur cette aide à l’Ukraine depuis l’espace.