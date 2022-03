Square Enix dévoile The Diofield Chronicle

Square Enix a récemment dévoilé The Diofield Chronicle, un nouveau RPG avec de solides éléments de stratégie, qui est développé en coopération avec Lancarse Ltd.

Venez voir ce qu’est ce tout nouveau jeu, avec le sceau de qualité Square Enix.

Square Enix est assez occupé et cette année 2022 (et au-delà) promet la sortie de nombreux (et espérons-le, bons) jeux avec le sceau de qualité de la société japonaise.

C’est le cas avec The DioField Chronicle, l’une des annonces récentes de la société et qui est anticipé comme un RPG de stratégie tactique très prometteur.

The DioField Chronicle est un RPG de stratégie dont l’action se déroule dans un monde conflictuel mêlant influences médiévales, contemporaines et fantastiques. Le jeu aura comme point fort, un système de combat complexe et innovant dans sa mécanique.

Le jeu, un RPG tactique entièrement conçu en 3D, a la particularité d’avoir comme bande-son, des mélodies créées par la tête des compositeurs de Game of Thrones, Ramin Djawadi et Brandon Campbell.

D’autre part, The Diofield Chronicle a également le soutien de Taiki (Lord of Vermilion III, IV) et Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY XIII) pour la création des personnages et de ce nouveau monde.

La guerre fait rage sur la terre imaginaire de Rowetale, où un conflit armé fait rage entre l’Empire et l’Alliance. La force écrasante et disciplinée de l’Empire gagne du terrain sur l’Alliance.

Cependant, le petit royaume d’Alletain sur l’île de Diofield a réussi à se maintenir à l’est du danger et la dévastation n’a pas encore atteint ses terres.

Les habitants de Diofield, dirigés par la famille royale de Shaytham, savent que le fait que le Jade (une ressource précieuse trouvée sur leurs terres et utilisée pour la magie et la sorcellerie) soit commune, pourrait attirer l’attention à la fois de l’Empire et de l’Alliance. Et donc, il semblerait que le Royaume d’Alletain soit voué à devoir se battre pour éviter d’être écrasé au milieu de tout ce bouleversement.

Pendant ce temps, une bande de mercenaires d’élite se faisant appeler le Blue Fox émerge du chaos, jurant de se battre pour Alletain. C’est le point de départ de The Diofield Chronicle.

L’une des principales curiosités de The DioField Chronicle est son système de combat que Square Enix appelle Real Time Tactical Battle.

Autrement dit, le jeu aura une forte composante tactique en temps réel, où les joueurs devront correctement (et rapidement) évaluer les conditions de combat (positionnement ennemi, classes ennemies, …) de vos personnages.

The DioField Chronicle, sortira plus tard cette année (pas encore de date concrète annoncée) pour PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch et PC (via Steam).