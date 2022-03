Les fondateurs de Sierra Online annoncent leur premier nouveau jeu en plus de 20 ans

Pourquoi c’est important : les co-fondateurs de Sierra Online, Ken et Roberta Williams, ont annoncé leur premier nouveau jeu en plus de 20 ans. Colossal Cave 3D Adventure sera une version 3D de l’original Colossal Cave Adventure, un jeu textuel de 1976 qui a inspiré un tout nouveau genre de titres fantastiques et d’aventure.

Colossal Cave Adventure a été intronisé au World Video Game Hall of Fame dans le cadre de la classe 2019 aux côtés d’autres classiques comme Super Mario Kart, Mortal Kombat et Microsoft Solitaire, et a contribué au lancement de l’industrie commerciale des jeux informatiques.

Comme l’original, le nouveau jeu demandera aux joueurs d’explorer un système de grottes élaboré à la recherche de trésors. En cours de route, les joueurs rencontreront toutes sortes de personnages, dont un serpent géant, un dragon, des trolls et peut-être même un ours ou deux. La différence cette fois-ci est que l’aventure se déroulera dans un monde immersif en 3D.

L’idée du jeu est née de l’ennui en quarantaine pendant la pandémie de Covid-19.

« Pendant que j’étais enfermé par la pandémie, j’ai écrit un livre sur l’ancien temps de Sierra. Son succès m’a surpris et m’a rappelé de nombreux souvenirs de nos jours de création de jeux. Cela m’a amené à enquêter sur la façon dont les jeux modernes sont créés et je viens de commencer à coder avec Unity moteur de jeu pour le plaisir », a déclaré Ken Williams à IGN.

« Je cherchais quelque chose d’intéressant à coder quand Roberta a suggéré Colossal Cave. Roberta a commencé à travailler pour l’adapter à la 3D, et j’ai monté une équipe », a-t-il ajouté.

Colossal Cave 3D Adventure est développé par Cygnus Entertainment, le studio autofinancé du couple, pour Windows et Mac. Il prendra également en charge le casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2, avec des plates-formes supplémentaires toujours à l’étude. Attendez-vous à ce qu’il soit lancé plus tard cette année.