Des imprimantes anonymes attaquent en Russie et envoient des messages

Le groupe de piratage international Anonymous poursuit sa guerre contre Poutine et l’invasion russe de l’Ukraine. Le groupe a révélé qu’il avait récemment attaqué des services d’impression à travers la Russie et qu’il envoyait des messages sur la « vraie » guerre qui se déroulait en Ukraine.

Découvrez ce que disait le message envoyé par Anonymous.

Anonyme : les imprimeurs ont imprimé plus de 100 000 exemplaires

En temps de guerre, tout est permis ! Comme il est de notoriété publique, l’action du groupe de piratage Anonymous a été contre la Russie, plus précisément contre Poutine. Après l’attaque de plusieurs services russes, les pirates disent maintenant avoir réussi à pirater les services d’impression et à demander aux imprimantes d’imprimer des messages.

Sur Twitter, un message a été publié dimanche où il était dit que plus de 100 000 pages avec des messages anti-Kremlin avaient déjà été imprimées. En tout, 15 hackers « travaillaient ».

Comme mentionné, le message contient les vraies informations sur la guerre entre la Russie et l’Ukraine ainsi que des instructions sur la façon d’installer un navigateur qui contourne la censure du Kremlin.

« Citoyens de Russie, agissez maintenant pour empêcher le terroriste Poutine de tuer des milliers d’autres en Ukraine », lit-on dans le fichier PDF traduit par le logiciel de traduction Google Lens. « Le peuple russe devrait être au courant des actions horribles de Poutine. »

Le texte contenu dans le dossier envoyé par Anonyme indique que les préoccupations du gouvernement russe concernant les frontières et la peur de l’influence occidentale étaient les véritables causes de la guerre, et non les actions prises contre les Russes par l’Ukraine, comme le prétendent Poutine et le Kremlin.

Le message se termine par un puissant appel à l’action. Une liasse de papier et d’encre est un prix bon marché pour le sang d’innocents », lit-on. « Combattez pour votre héritage et votre honneur, renversez le système corrompu de Poutine qui vole dans vos poches. Rendez le respect. Rendez la paix et la gloire à l’Ukraine, qui ne méritait pas le meurtre de ses innocents !