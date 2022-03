Biden met en garde contre de possibles cyberattaques russes

Comme nous l’avons vu ici, la guerre que l’Ukraine tente de mener depuis le 24 février est hybride et se déroule également sous forme numérique. Dans cette optique, le président américain Joe Biden a alerté les entreprises sur la possibilité de cyberattaques.

La Maison Blanche a dirigé certaines lignes directrices pour que les entreprises protègent et préviennent.

Le président américain Joe Biden a conseillé aux entreprises de renforcer leur cybersécurité, alors que les rapports des services de renseignement américains indiquent que la Russie analyse la faisabilité d’attaques potentielles.

J’ai averti plus tôt que la Russie pourrait potentiellement mener des cyberactivités malveillantes contre les États-Unis, notamment en réponse aux coûts économiques sans précédent que nous avons imposés à la Russie aux côtés de nos alliés et partenaires. Cela fait partie du jeu de la Russie. Aujourd’hui, mon administration réitère les avertissements, basés sur l’évolution des informations, selon lesquels le gouvernement russe explore des options pour des cyberattaques potentielles.

Biden a déclaré dans un communiqué.

Selon CNBC, le président a cité les conseils donnés par la Maison Blanche concernant la prévention des cyberattaques. Il recommande l’utilisation de l’authentification multifacteur, afin d’empêcher les pirates potentiels d’accéder facilement aux systèmes, ainsi que d’effectuer des sauvegardes, le cryptage des données et la mise à jour des mots de passe. Plus que cela, il a conseillé aux entreprises de s’assurer que les appareils fonctionnent avec les dernières mises à jour de sécurité.

Selon Anne Neuberger, conseillère adjointe à la sécurité nationale pour les technologies cybernétiques et émergentes des États-Unis, il n’est pas certain que la Russie mènera efficacement des cyberattaques contre le pays. Cependant, et parce qu' »il y a une certaine activité préparatoire » détectée par les autorités, il appartient au gouvernement d’alerter sur cette possibilité.

Nous avons besoin que chacun fasse sa part pour faire face à l’une des menaces déterminantes de notre époque – votre vigilance et votre urgence aujourd’hui peuvent prévenir ou atténuer les attaques de demain.

Biden a déclaré.

À son tour, Ned Price, porte-parole du département d’État, a déclaré que le pays avait clairement indiqué à la Russie qu' »il y aura un prix élevé à payer s’ils utilisent leurs capacités pour cibler les infrastructures critiques, pour cibler les secteurs d’importance stratégique ».

