Ghostbusters: Spirits Unleashed est un jeu multijoueur asymétrique 4v1 lancé plus tard cette année

En un mot : le développeur américain IllFonic a annoncé un jeu multijoueur asymétrique 4v1 basé sur la célèbre franchise Ghostbusters. Dans Ghostbusters : Spirits Unleashed, des groupes de quatre affronteront des fantômes embêtants qui terrorisent les lieux publics, comme dans les films. Les joueurs devront travailler ensemble pour trouver le fantôme, les faire exploser avec leurs lanceurs de particules et avec un peu de chance, les capturer dans un piège.

Vous aurez également la possibilité de jouer en tant que fantôme, avec la possibilité de voler, de vous téléporter entre les failles et même de posséder des objets à proximité. Les fantômes peuvent également viser les gentils et invoquer des sbires pour faire ce qu’ils veulent.

Cela ressemble beaucoup aux autres jeux asymétriques d’IllFonic, à savoir Predator : Hunting Grounds et Friday the 13th : The Game. Dans ces titres, un joueur contrôle le méchant homonyme – le Predator ou Jason Voorhees – tandis que les autres travaillent ensemble pour survivre. Si vous avez déjà joué au multijoueur Left 4 Dead, vous saurez à quoi vous attendre.

« Ghostbusters est l’une des adresses IP les plus appréciées au monde, nous mettons donc tout en œuvre pour créer quelque chose de spécial et accessible à cette base de fans diversifiée », a déclaré Charles Brungardt, PDG d’IllFonic. « Si vous êtes quelqu’un qui aime les films ou les jeux multijoueurs asymétriques, ceci est fait pour vous. »

Le jeu est censé être une bataille 4v1, mais les joueurs peuvent choisir d’avoir des compagnons IA pour remplir les jeux s’ils manquent de joueurs humains. Inversement, vous pourrez vous lancer dans des missions solo en tant que Ghostbuster ou fantôme en jeu hors ligne.

Ghostbusters : Spirits Unleashed débarquera sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC plus tard cette année avec la prise en charge du jeu multiplateforme. Sur PC, ce sera une exclusivité chronométrée sur Epic Games Store mais devrait éventuellement arriver sur Steam.