La précision de la localisation des téléphones Android verra bientôt d’énormes améliorations

Quelque chose à espérer : Quiconque a expérimenté Google Maps sur son téléphone saura probablement que les niveaux de précision lors de la localisation des positions des utilisateurs peuvent être aléatoires. Heureusement pour ceux qui ont des combinés alimentés par les SoC Snapdragon 8 Gen 1 et Snapdragon 888, la précision basée sur la localisation est sur le point de s’améliorer.

Trimble et le fabricant de Snapdragon Qualcomm ont annoncé que la technologie GNSS Trimble RTX (Real Time eXtended) arrive sur les téléphones utilisant les puces mobiles actuelles et précédentes de ce dernier. Trimble appelle sa technologie une plate-forme de services de correction qui permet des expériences utilisateur basées sur la localisation de meilleure qualité avec une précision améliorée.

RTX GNSS permettra aux fabricants de smartphones, aux fournisseurs de services et aux développeurs d’applications qui utilisent les SoC Snapdragon de fournir aux utilisateurs une précision au niveau du mètre, soit environ 3 pieds. C’est environ 5 fois plus de précision par rapport à ce qui est disponible aujourd’hui.

Ce niveau d’amélioration peut activer une multitude de fonctionnalités. La navigation automobile avec guidage au niveau de la voie est donnée à titre d’exemple, et elle devrait aider les conducteurs à obtenir de meilleurs détails sur la carte et des directions plus précises avec des applications de navigation en temps réel.

Un autre cas d’utilisation concerne les applications de covoiturage. Ceux qui n’ont pas pu trouver leur chauffeur Uber ou Lyft dans un endroit bondé pourraient bénéficier de la précision au niveau du mètre, et les chauffeurs devraient être en mesure de mieux trouver leur point de destination et leurs passagers.

La technologie Trimble RTX GNSS arrive au deuxième trimestre de l’année. Il sera disponible sur les appareils Snapdragon 8 Gen 1, y compris la gamme Samsung Galaxy S22 et OnePlus 10 Pro, ainsi que sur les combinés alimentés par Snapdragon 888, y compris la série S21, Galaxy Fold/Flip 3, Asus ROG 5, OnePlus 9 et 9 Pro. , et plus. On ne sait pas si cela arrivera éventuellement aux téléphones plus anciens, mais ne retenez pas votre souffle.