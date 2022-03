La NASA confirme la découverte de plus de 5000 mondes en dehors du système solaire

Les premières planètes extrasolaires confirmées ont été découvertes en 1992. Cette preuve a ouvert la porte à ce qui est annoncé aujourd’hui. La NASA a confirmé l’existence de 5005 mondes en dehors de notre système solaire.

Ces exoplanètes sont désormais documentées par la NASA, chacune avec ses spécificités, mais avec un point commun avec la Terre : elles tournent toutes autour d’une étoile.

C’est en janvier 1992 que les deux premières exoplanètes ou, en d’autres termes, planètes extrasolaires, ont été découvertes et confirmées. Nous parlons de deux mondes rocheux à plus de 2300 années-lumière de la Terre qui orbitent autour de leur propre étoile.

Trente ans se sont écoulés et la NASA a annoncé la confirmation de 5005 exoplanètes, qui sont désormais documentées avec leurs propres caractéristiques.

Chacune de ces exoplanètes est apparue dans des études évaluées par des pairs et a été observée à l’aide de diverses techniques de détection ou méthodes d’analyse. Pourtant, il y a beaucoup à découvrir sur chacun d’eux et donc des machines continuent d’être mises au service des scientifiques pour aider dans ce processus, comme c’est le cas du télescope spatial James Webb récemment lancé et du futur Nancy Grace Roman.

Ce « n’est pas qu’un chiffre », selon l’astronome Jessie Christiansen de l’Institut pour la science des exoplanètes de la NASA à Caltech.

Chacun d’eux est un nouveau monde, une toute nouvelle planète. Je suis enthousiasmé par chacun parce que nous ne savons rien d’eux.

Les deux premiers mondes confirmés, découverts par les astronomes Alexander Wolszczan et Dale Frail, étaient des exoplanètes de 4,3 et 3,9 fois la masse de la Terre, tournant autour d’une étoile morte connue pour son pulsar milliseconde. Une troisième exoplanète beaucoup plus petite, 0,02 fois la masse de la Terre, a été découverte en 1994. Les exoplanètes ont été nommées respectivement Poltergeist, Phobetor et Draugr.

Le télescope spatial Kepler, lancé en 2009, a contribué plus de 3 000 exoplanètes confirmées à la liste, avec 3 000 autres candidats en attente d’analyse et d’enquête.