La mise à jour de Nintendo Switch ajoute enfin des dossiers à l’écran d’accueil

Avis de l’éditeur : la possibilité de trier les jeux dans des dossiers est l’une des fonctionnalités Switch les plus demandées. Bien que ce soit un signe positif que Nintendo ait finalement livré, la mise en œuvre n’apaisera probablement pas tout le monde. De plus, pourquoi a-t-il fallu plus de cinq ans pour que cela se produise ?

Nintendo a enfin ajouté une fonctionnalité au Switch qui aurait sans doute dû être là dès le premier jour.

La nouvelle fonctionnalité, fournie dans le cadre de la mise à jour logicielle de la version 14.0.0 du 21 mars, permet aux utilisateurs de créer des groupes sur le Switch. Les groupes sont essentiellement des dossiers ; les utilisateurs peuvent créer jusqu’à 100 groupes uniques, et chacun peut contenir un maximum de 200 titres.

Le dernier #NintendoSwitch La mise à jour est maintenant disponible, y compris une nouvelle fonctionnalité pour créer des groupes de logiciels sur la console. Plus d’informations : https://t.co/RuNTfgEKBl pic.twitter.com/UFiwuOc1fw – Nintendo d’Amérique (@NintendoAmerica) 22 mars 2022

Les groupes ne peuvent être utilisés que lorsque vous avez une douzaine de titres de logiciels ou plus enregistrés sur votre Switch. Notamment, le même jeu peut être ajouté à plusieurs catégories. Par exemple, vous pourriez avoir des jeux Zelda classiques dans un groupe Zelda dédié et un groupe Retro.

La mise à jour 14.0.0 modifie également le comportement audio Bluetooth. Le volume de sortie maximal de certains appareils Bluetooth a été augmenté et vous pourrez désormais régler le niveau de volume des appareils Bluetooth à l’aide du Switch ou des commandes de votre appareil audio. De plus, le volume affiché sur le Switch devrait désormais refléter le volume audio Bluetooth lorsque des modifications sont apportées à l’aide des boutons de commande de l’appareil.

Tous les détails sur la création et la gestion des groupes sont disponibles sur la page d’assistance de Nintendo.

Crédit image Dan Schleusser