Machine de gravure et découpe laser sur bois, métal, plastique et autres matériaux

Winload Trousse à Outils de Gravure de 78 Pièces, Stylo Graveur Électrique sur Metal, Gravure Bois Electricité avec Scribe, 52 Bits et 24 Pochoirs, Outil Graver Bricolage pour Bijoux Verre, Métal

【GRANDE APPLICATION】 Un mini-outil rotatif peut être utilisé pour couper, broyer, meuler, tailler, polir, graver, meuler, percer ou lisser des pièces pour tout travail de rénovation ou d’artisanat. Donc fonctionne bien sur le métal, le métal, le bois, le plastique, la pâte à modeler, les bijoux, l'aluminium. Le moulin à outils multifonction peut également être utilisé pour prendre soin des griffes des animaux de compagnie. Ne pas utiliser trop de matériaux durs. 【VITESSE DE ROTATION RÉGLABLE】Un bouton pour changer la vitesse de rotation entre 3,000 et 20, 000 tr / min. permet un réglage et un réglage flexibles de la vitesse en fonction du contenu du travail et du type de matériau utilisé. 【KIT D'OUTILS ROTATIFS POLYVALENTS】 Avec 78 accessoires tels que ruban abrasif, foret, disques abrasifs, embouts diamant pour poncer, meuler, affûter, polir, graver, percer et nettoyer, répond à vos différentes exigences de bricolage. Plus de pochoirs graphiques vous donnent plus de moyens de personnaliser vos objets de valeur. 【POIGNÉE MANIABLE ET CONFORTABLE】 Les poignées recouvertes de caoutchouc offrent un confort et un contrôle supérieurs pour un meilleur contrôle. Comme un stylo tenu pour un travail de précision, tenu comme un marteau pour un travail difficile, vous laisse travailler mieux et moins fatigué. 【ACCESSOIRES ÉTENDUS】 Les accessoires étendus sont fournis dans une petite boîte en plastique transparente pour garder les choses simples. De plus, tous les accessoires sont faciles à attacher et à changer.