Saviez-vous qu’iOS 15.4 vous permet de numériser instantanément du texte manuscrit ?

Vous avez sûrement vu quelque chose de différent sur votre iPhone lorsque la caméra pointe vers un endroit où il y a du texte. Oui, en effet, il y a des nouvelles. En effet, avec iOS 15.4 et iPadOS 15.4, rendus publics la semaine dernière, de nouvelles fonctionnalités sont apparues, notamment la possibilité de reconnaître et de traiter du texte imprimé ou manuscrit.

Bien que cela ait été un peu sous le radar, la possibilité de numériser du texte directement dans l’application Notes est une excellente fonctionnalité prête à l’emploi.

Utilisez votre iPhone pour numériser du texte manuscrit dans un document

Apple a récemment partagé une vidéo avec des instructions étape par étape sur l’utilisation de la fonction de numérisation de texte. Sur un appareil exécutant iOS 15.4 ou iPadOS 15.4, ouvrez simplement l’application Notes, appuyez sur l’icône de l’appareil photo, puis sur Numériser le texte, et enfin sur le bouton d’insertion une fois le texte ajouté à la note.

La fonctionnalité a également été ajoutée à l’application Rappels.

Cette nouvelle fonctionnalité s’appuie sur la fonctionnalité de texte découvrable introduite dans iOS 15 et iPadOS 15.

Le texte détectable permet à l’utilisateur d’ouvrir l’application Appareil photo, de positionner le texte en temps réel sur l’écran, de copier le texte et de le coller numériquement dans n’importe quelle application.

iOS 15.4 et iPadOS 15.4 ont introduit un certain nombre d’autres fonctionnalités, notamment la possibilité de déverrouiller un iPhone 12 ou plus récent avec Face ID tout en portant un masque, Universal Control sur les modèles d’iPad compatibles, des dizaines de nouveaux emojis, une nouvelle voix Siri, la possibilité de lancez des sessions SharePlay directement à partir d’applications compatibles, et bien plus encore.