CD Projekt RED annonce le nouveau jeu The Witcher déjà dans Unreal Engine 5

Jusqu’à récemment, les nouvelles concernant CD Projekt RED n’étaient pas très encourageantes. En effet, l’équipe de développeurs polonais a eu beaucoup de problèmes après la sortie controversée du jeu Cyberpunk 2077, qui a frappé le marché plein de défauts et de bugs.

Mais la société a déjà regagné la confiance des joueurs et la nouvelle contribue également à remettre le créateur dans la course aux meilleurs jeux. Alors maintenant, CD Projekt RED a annoncé son nouveau jeu du populaire The Witcher déjà dans Unreal Engine 5.

Le nouveau The Witcher de CD Projekt RED arrive

Ce lundi (21), le créateur CD Projekt RED a surpris nombre de ses fans en annonçant sur sa page officielle la nouvelle qu’il développait un nouveau jeu inspiré de la série The Witcher. Selon la société, le nouveau titre ne sera pas seulement dérivé, mais cherchera à être encore plus similaire à The Witcher 3 : Wild Hunt.

Pour l’instant, la société n’a pas encore révélé plus de détails sur cette nouvelle, mais elle a confirmé que le nouveau jeu ne sera plus basé sur REDengine. À son tour, le futur The Witcher sera doté de la technologie Unreal Engine 5, fruit d’un partenariat avec le créateur Epic Games, qui devrait durer au moins plusieurs années. CD Projekt RED travaille avec Epic pour aider à adapter le nouveau moteur graphique aux environnements ouverts.

Le nouveau The Witcher n’a toujours pas de date de sortie définie, et encore moins sur quelles plateformes il sera disponible. Mais l’annonce soudaine et inattendue a déjà ravi les fans non seulement du créateur polonais, mais aussi des joueurs accros aux jeux de ce genre.

Ainsi, nous ne pouvons qu’attendre plus de nouvelles qui peuvent mieux élucider les détails qui n’ont pas encore été révélés.