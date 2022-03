Le groupe de hackers Lapsus$ prétend avoir partagé 37 Go de code de Bing, Maps et Cortana

Le groupe de hackers Lapsus$ est devenu célèbre au Portugal pour avoir assumé l’attaque informatique du groupe Impresa qui a détruit les sites Internet de chaînes telles que SIC et Expresso. Cependant, il est à l’origine de nombreuses attaques contre d’autres grands groupes dans le monde.

Microsoft a peut-être été la dernière grande victime. Le groupe Lapsus $ affirme avoir publié 37 Go de code source de Bing Maps, Bing et Cortana. Microsoft dit qu’il enquête sur l’affaire.

Le groupe de hackers Lapsus$ a défié la sécurité des grandes entreprises et pas seulement des entreprises technologiques. Samsung, Ubisoft, Nvidia, rejoignent le groupe Impresa et même des services gouvernementaux brésiliens, comme le ministère de la Santé.

Microsoft semble être la dernière grande victime. Le groupe d’attaquants affirme avoir volé une grande partie du code source de Cortana, Bing et Bing Maps et des services Cortana, ayant déjà divulgué 37 Go de ces informations.

Le groupe de hackers Lapsus $ attaque Microsoft

Ces documents ont apparemment été partagés via torrent dans un groupe Telegram.

Le message de Lapsus$ dans le groupe Telegram indiquait que ce torrent donnait accès à 90% du code source de Bing Maps et à environ 45% du code Bing et Cortana. Ce n’est donc pas le code complet de tous ces projets, mais c’est une partie importante de ces informations.

Apparemment, en plus du code des projets mentionnés, il existe également des e-mails et de la documentation interne d’ingénieurs Microsoft concernant les applications mobiles.

Au courant de l’annonce du groupe de hackers, Microsoft a déjà déclaré qu’une enquête était en cours pour déterminer les éventuels dommages de cette attaque. Bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation, il semble que la révélation du groupe soit crédible, compte tenu de l’ampleur des attaques précédentes.

Il s’agit d’une action qui pourrait mettre en péril la réputation de Microsoft. En plus de cette société, Lapsus$ affirme avoir également accédé aux données des sociétés LG et Okta.