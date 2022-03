GeForce RTX 3070 contre Radeon RX 6700 XT : 50 références de jeu, mise à jour 2022

Maintenant que les prix des GPU prennent une pause et que nous espérons que nous ne verrons que des cartes graphiques plus accessibles avancer (et croiser les doigts), jetons un regard mis à jour sur la bataille entre la GeForce RTX 3070 et la Radeon RX 6700 XT.

Le RTX 3070 est sorti en octobre 2020 à un PDSF de 500 $, ce que nous n’avons bien sûr jamais vraiment vu. Cinq mois plus tard, AMD a riposté avec le 6700 XT à 480 $, qui était un autre PDSF papier qui n’a jamais atteint la plupart des acheteurs potentiels. Le fait est que ces deux GPU sont censés être des concurrents directs, bien que les prix actuels soient plus favorables au 6700 XT car la demande de GPU Nvidia est généralement plus élevée.

Au moment d’écrire ces lignes, il est possible d’acheter une Radeon 6700 XT pour aussi peu que 600 $, bien que la plupart des modèles coûtent entre 700 $ et 800 $. C’est encore bien au-dessus du PDSF, mais les prix ont considérablement baissé ces dernières semaines. De même, il y a seulement trois mois, le prix le plus bas sur un RTX 3070 était de 1 100 $ et maintenant il est plus proche de 900 $, avec un modèle Gigabyte vendu pour seulement 850 $.

Cela signifie que le prix du 3070 est actuellement d’environ 40 % supérieur à celui du 6700 XT, ce qui est évidemment une majoration importante, même si le GPU GeForce était d’environ 10 % plus rapide la dernière fois que nous les avons comparés il y a plus d’un an dans une référence de 45 jeux.

Beaucoup de choses ont changé depuis, nous avons vu de nombreuses mises à jour de pilotes des deux camps, ainsi que des mises à jour importantes du jeu et de nouvelles versions telles que Forza Horizon 5, God of War, Dying Light 2, Warhammer III, Halo Infinite, Rainbow Six Extraction, Et la liste continue. Nous testons également avec la barre redimensionnable activée pour ces tête-à-tête, il sera donc intéressant de voir à quel point tous ces changements font une différence.

Pour les tests, nous utilisons un système de test Ryzen 9 5950X avec 32 Go de mémoire DDR4-3200 CL14 double rangée et double canal. Les deux GPU ont été testés à 1080p, 1440p et 4K sur 50 jeux, en utilisant Windows 11. Les pilotes utilisés étaient Radeon Adrenalin 22.2.3 et GeForce Game Ready Driver 511.79.

Examinons maintenant de plus près certains des résultats marquants d’environ une douzaine de jeux, puis nous vous montrerons comment ces deux GPU se comparent face à face sur les 50 jeux testés dans un seul graphique.

Repères

A partir de Dying Light 2, on retrouve des performances très compétitives entre ces deux GPU et de manière assez surprenante c’est le RTX 3070 qui s’en sort le mieux en 1080p, l’emportant avec une marge de 7%. La marge descend à seulement 4 % à 1440p et presque la même à 4K, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de différence de performances notable.

Le 6700 XT est giflé dans Total War Warhammer III. Ici, le RTX 3070 était 21% plus rapide à 1080p, 27% plus rapide à 1440p et 35% plus rapide à 4K.

Les résultats 1440p sont les plus troublants pour AMD car ils ont eu du mal à atteindre 60 ips, ce que nous considérons comme une fréquence d’images idéale pour ce jeu. Bien sûr, réduire les paramètres de qualité fera l’affaire, mais vous n’aurez pas besoin de le faire avec le RTX 3070 pour une expérience à 60 ips.

Les performances dans Call of Duty Warzone sont beaucoup plus compétitives. Nous recherchons des performances fondamentalement identiques à 1080p. Le 3070 avance de 10% à 1440p, et cela a été maintenu à 4K. Une amélioration raisonnable des performances pour la GeForce à des résolutions plus élevées.

Forza Horizon 4 a fortement favorisé les cartes graphiques AMD et Forza Horizon 5 n’est pas différent. Le RTX 3070 parvient à prendre de l’avance à 4K, puis les résultats 1080p et 1440p étaient au coude à coude, du moins en regardant la fréquence d’images moyenne. Le RTX 3070 a un peu mieux performé en ce qui concerne les creux de 1%.

God of War est un titre récemment sorti sur PC qui a l’air incroyable lors de l’utilisation des paramètres de qualité ultra. Le jeu fonctionne bien sur les deux GPU bien que le RTX 3070 soit clairement la solution la plus rapide avec des performances 17% supérieures à 1080p, 18% à 1440p et 24% à 4K.

Une victoire facile pour Nvidia, aidant à justifier la prime de prix.

Les résultats de Far Cry 6 sont très intéressants. Nous n’utilisons pas le préréglage de qualité « ultra », mais le préréglage « élevé » avec le pack de textures HD activé. Cela se traduit par des performances compétitives à 1080p et 1440p avec une marge d’environ 5% ou moins entre les deux GPU. Cependant, tout va terriblement mal pour le RTX 3070 à 4K car nous manquons de VRAM et le bégaiement des images devient un problème majeur, entraînant des creux de 1% à seulement 9 ips.

Bien que la Radeon 6700 XT soit considérée comme 43 % plus rapide lorsque l’on compare la fréquence d’images moyenne, pour Nvidia, c’est un échec complet dans ces conditions. Nous commençons à voir quelques scénarios où 8 Go de VRAM ne suffisent pas pour piloter les derniers titres, du moins sans compromettre les visuels tels que les textures haute résolution.

F1 2021 active le ray tracing par défaut lors de l’utilisation du préréglage ultra haute qualité, ce que nous avons fait pour ce test. Cela nuit à la Radeon et, par conséquent, nous voyons le RTX 3070 fonctionner 13% plus rapidement à 1080p, 20% plus rapide à 1440p et 29% plus rapide à 4K. Une autre grande victoire pour Nvidia et pas quelque chose que nous avions l’habitude de voir dans le précédent titre F1 2020.

Metro Exodus Enhanced nécessite le ray tracing, c’est donc un autre jeu que nous avons testé avec le ray tracing activé, en optant pour le mode de qualité « normal » avec VRS réglé sur 4x. Cela favorise fortement le RTX 3070, lui permettant d’avancer à 1080p avec une marge de 51%, 55% à 1440p et 68% à 4K où le 6700 XT était inutilisable. Il s’agit d’un titre sponsorisé par Nvidia qui a été développé avant l’existence de RDNA2, il favorise donc clairement l’architecture GeForce, mais c’est aussi un vrai jeu auquel vous pouvez jouer.

Les performances de Rainbow Six Extraction sont quelque peu proches, mais moins à 4K. Le RTX 3070 était 7% plus rapide à 1080p, 10% plus rapide à 1440p et 21% plus rapide à 4K. Les choses s’éloignent de la Radeon à 4K, mais à 1440p et 1080p, il serait difficile de les distinguer.

Les deux GPU fonctionnent bien dans Apex Legends, bien que le RTX 3070 offre des performances 11% supérieures à 1080p et 9% à 1440p, mais les deux fonctionnent toujours bien à plus de 100 ips.

Là où la marge pourrait se faire sentir, c’est à 4K où le 6700 XT gérait 79 ips contre 96 ips du RTX 3070, un avantage assez massif de 22% pour le GPU GeForce.

La GeForce RTX 3070 est le GPU le plus rapide pour jouer à Fortnite, offrant 12 % d’images en plus en 1080p, 16 % en plus en 1440p et 58 % en plus en 4K. La Radeon 6700 XT s’effondre vraiment à 4K, ce qui montre qu’elle est mieux adaptée aux jeux en 1440p dans ce titre.

Quelques notes de test à mentionner: les données Fortnite présentées ici ne sont pas directement comparables aux références précédentes que nous avons exécutées sur les comparaisons RTX 3080 contre 6800 XT car le jeu a reçu des mises à jour majeures qui ont cassé les replays plus anciens, nous testons donc un match complètement différent.

Cyberpunk 2077 est le dernier jeu que nous allons regarder. Le RTX 3070 offre 10 % de fps en plus à 1080p, 12 % de plus à 1440p et 22 % de plus en 4K, bien qu’aucun GPU ne soit entièrement adapté à 4K avec bien moins de 60 fps en moyenne, ce qui n’est pas ce que vous voudrez de un GPU à ce genre de prix.

50 matchs en tête-à-tête

Sur la base de la première douzaine de jeux que nous venons d’examiner, le RTX 3070 semble être bien en avance sur le 6700 XT, à l’exception de Far Cry 6. La GeForce a également montré le plus d’avantages à 4K, mais avant de tirer des conclusions, voyons jetez un œil aux données des 50 jeux testés…

En commençant par les données 1080p, nous constatons que le RTX 3070 était 11 % plus rapide en moyenne, offrant des performances supérieures dans la majorité des jeux testés. Le 3070 était plus lent d’une marge supérieure à 5 % dans seulement deux des jeux testés : Doom Eternal et Assassin’s Creed Valhalla.

Pendant ce temps, il était 5% plus rapide ou plus dans 34 des 50 jeux testés, ce qui signifie qu’il n’y avait que 14 jeux où la marge était inférieure à 5% dans les deux sens. Les très grosses victoires RTX sont survenues dans Metro Exodus EE, War Thunder, Resident Evil Village, Vermintide 2, PUBG, Kingdom Come Deliverance, Control, Serious Sam 4, Warhammer III et Microsoft Flight Simulator.

En passant à 1440p, la marge augmente en faveur de Nvidia, donc maintenant le RTX 3070 est 13% plus rapide en moyenne. C’est une légère augmentation par rapport au test de 45 matchs d’il y a un an. Si vous deviez supprimer les deux meilleurs jeux pour Nvidia (Metro et PUG), le RTX 3070 était toujours 12% plus rapide en moyenne, et c’est la beauté de tester une gamme de jeux aussi extrême.

Le RTX 3070 est 19% plus rapide en moyenne à 4K. C’est un gros avantage en termes de performances pour ceux qui ciblent cette résolution. Le seul problème potentiel pour le RTX 3070 ici est l’utilisation de la VRAM, qui était clairement un problème dans Far Cry 6. La désactivation du pack de textures HD le résout, mais nous pensons que désactiver les textures de haute qualité lorsque nous dépensons plus de 500 $ sur un GPU pour cette expérience premium, n’est pas quelque chose que la plupart voudront faire. Mis à part Far Cry, pour la grande majorité des jeux disponibles aujourd’hui, le RTX 3070 offre une bien meilleure expérience de jeu 4K.

Et le gagnant est…

En revisitant cette fusillade, il semble que la GeForce RTX 3070 semble faire un peu mieux que la Radeon RX 6700 XT. De nombreux développements de pilotes et de jeux ont aidé le RTX 3070 au cours de la dernière année. Par exemple, les performances de GeForce dans Assassin’s Creed Valhalla ont été récemment corrigées, réduisant la marge de 10 % en faveur du 6700 XT à seulement 4 %.

Il existe également un certain nombre de nouvelles versions qui favorisent clairement les GPU Nvidia, telles que Warhammer III, God of War et Halo Infinite. Tout cela est très positif pour le RTX 3070. Reste la VRAM. Bien que 8 Go restent suffisants pour la plupart, nous commençons à voir des exemples où ce n’est pas le cas. En revanche, vous pouvez contourner le problème avec un impact minimal sur les visuels, du moins pour le moment.

Avant de continuer, nous avons pensé qu’il serait intéressant de voir ce que nous disions il y a un an en comparant ces deux GPU…

Si vous aviez le luxe d’acheter l’un ou l’autre GPU au PDSF ou à proximité, lequel devriez-vous acheter ? Entre les deux, notre choix serait le GeForce RTX 3070. Il se trouve que je suis un joueur Fortnite et que le GPU GeForce est déjà plus rapide avant même d’activer DLSS, ce qui en fait le choix évident pour moi. Je ne joue également qu’à des jeux multijoueurs et j’opte généralement pour des paramètres de qualité de type compétitif, donc la capacité de mémoire n’est pas un problème. Nous apprécions également la qualité d’enregistrement supérieure lors de l’utilisation de NVENC. C’est une petite amélioration lors de l’enregistrement, mais c’est mieux et si vous diffusez c’est beaucoup mieux. La prise en charge du ray tracing continue de mûrir, mais comme vous le savez probablement maintenant, cela ne m’intéresse pas du tout. C’est néanmoins une fonctionnalité supplémentaire de la série GeForce RTX qui peut vous intéresser. La prise en charge de DLSS est également plutôt limitée, mais si vous pouvez en tirer parti dans les jeux auxquels vous jouez, les avantages en termes de performances peuvent être assez substantiels.

Avec le recul, notre opinion n’a pas tellement changé. La qualité DLSS et la prise en charge des jeux n’ont fait que s’améliorer et il en va de même pour le ray tracing. Cependant, ce qui a changé, c’est le prix et, comme mentionné précédemment, le 6700 XT peut désormais être acheté pour 600 $, tandis que le RTX 3070 coûte plus de 850 $. C’est une cible mouvante, mais c’est une prime de prix de 42 % pour le GPU GeForce.

Malgré les avantages des performances supérieures de traçage de rayons, DLSS, NVENC et de meilleures performances globales de rastérisation, nous ne pensons pas que le RTX 3070 vaut la prime de 40%. Quelque part autour de 20% de plus, bien sûr, mais pas le double de ce chiffre. Il est également difficile de justifier de dépenser de l’argent supplémentaire pour un GPU avec seulement 8 Go de VRAM. Nous pensons que Nvidia a gâché la capacité VRAM de ses GPU Ampère initiaux, mais sur ce marché fou, ils n’ont eu aucun problème à les vendre.

Si nous devions acheter l’un de ces deux GPU à ces prix en ce moment, nous opterions pour la Radeon RX 6700 XT. Si le RTX 3070 ne coûtait que 100 $ de plus que le 6700 XT, cela changerait probablement d’avis. En fin de compte, AMD et Nvidia se sont extrêmement bien comportés avec les deux produits, vendant littéralement tout ce qu’ils pouvaient produire, enfin, tout sauf le 6500 XT.

