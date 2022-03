Telegram a dépassé WhatsApp et est déjà le service de messagerie le plus utilisé en Russie

La situation de guerre entre la Russie et l’Ukraine a considérablement modifié la façon dont les utilisateurs accèdent à Internet et les services auxquels ils ont accès. De nombreuses entreprises et services ont quitté la région, utilisant cette action comme une forme de protestation.

L’une des situations les plus ridicules est venue du blocage de Facebook et d’autres services Meta en Russie, qui accuse le réseau social de partager de fausses informations. Cela a conduit à un changement qui est maintenant visible avec Telegram dépassant WhatsApp dans les services de messagerie.

Blocage des réseaux sociaux en Russie

Le blocage des services de Meta en Russie a un effet positif sur Telegram. Cette application créée en Russie a été le choix des utilisateurs pour communiquer et partager des informations, entraînant un changement des habitudes.

Une analyse de MegaFon, l’un des 4 plus grands opérateurs téléphoniques de Russie, a évalué la manière dont ses utilisateurs consomment le trafic Internet. Très visible est la croissance de Telegram à partir du 24 février et la panne de WhatsApp et Viber.

Telegram a déjà battu WhatsApp

Selon les calculs de MegaFon, pour les deux premières semaines de mars, la part de Telegram dans le trafic total de messages est passée de 48 % à 63 % par rapport à la même période le mois dernier. La part de WhatsApp est passée de 48 % à 32 %.

En plus de cette situation, Telegram est devenu le leader de la consommation de trafic mobile par jour. En moyenne, un utilisateur a dépensé 101 Mo de trafic sur ce service, avec des différences pour la concurrence directe. Sur WhatsApp, les utilisateurs sont restés à 26 Mo, et dans le cas de Viber, c’était 8 Mo.

Blâmer l’invasion de l’Ukraine par la Russie

Avec toute la confusion qui règne avec Facebook et d’autres services Meta en Russie, ce n’est pas une situation inhabituelle. Le gouvernement lui-même a également misé sur la promotion et la recommandation de Telegram comme application de messagerie à utiliser par la population.

Créé par Pavel Durov, Telegram est une plateforme populaire en Russie. Les restrictions d’accès aux autres services de messagerie et aux réseaux sociaux ont conduit à sa croissance le 24 février, date à laquelle la Russie a envahi l’Ukraine.