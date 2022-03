Le nouvel iPad Air a des problèmes de construction ? Les utilisateurs se plaignent de sa qualité

Présenté par Apple le 8 mars, le nouvel iPad Air est arrivé sur le marché vendredi dernier. Ce modèle apporte un ensemble de nouveautés intéressantes à ce modèle, qui suit ce que le reste de la ligne a déjà.

Maintenant que je commence à toucher de nouveaux utilisateurs, il y a une plainte qui semble augmenter. Beaucoup se plaignent que la qualité de construction s’est détériorée et que l’aluminium à l’arrière est beaucoup plus fin que d’habitude.

Le nouvel iPad Air apporte à ce modèle un ensemble de fonctionnalités attendues depuis un certain temps. On parle du SoC M1 d’Apple, ainsi que de la présence de la connectivité 5G. Tous les autres éléments, comme le port USB-C, sont toujours présents.

Cette nouvelle version de l’un des iPad les plus utilisés recueille aujourd’hui une plainte qui n’est pas normale. Cela remet en question la qualité de construction appliquée par Apple, révélant qu’il peut avoir certains matériaux en dessous des spécifications qui seraient attendues

Un post sur Reddit révèle que le dos pourrait être plus fin que d’habitude, réagissant de manière inattendue. Cela ne semble pas être un cas isolé, car il existe de nombreux commentaires d’autres nouveaux utilisateurs avec la même plainte.

Ce qui est révélé, c’est que ce dos s’affaisse sous la pression et fait des bruits inhabituels. Le rapport révèle qu’il est possible de sentir la batterie et que lors de la charge dans cette zone, l’iPad Air fait des bruits, ressemblant à une différence dans l’aluminium utilisé.

Pour confirmer cette situation, plusieurs vidéos publiées montrent le comportement du nouvel iPad Air. En eux, il est possible d’entendre les bruits anormaux que fait ce modèle.

Il n’a pas encore été possible de comprendre s’il s’agit d’une situation qui sera très répandue ou s’il s’agit simplement d’un lot spécifique produit par Apple. Plusieurs critiques montrent que la qualité est la même.

Apple devrait réagir à cette situation et clarifier ce qui se passe. S’il s’agit d’une situation isolée pour certains équipements, vous pouvez l’échanger et corriger la production afin que cela ne se reproduise plus.