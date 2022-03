Votre smartphone recevra-t-il ? Découvrez le Samsung qui aura accès à Android 13

Avec les nouvelles versions d’Android 13 proposant de nombreuses nouvelles fonctionnalités, tout indique que Google est en mesure de respecter son calendrier défini. Ainsi, les marques commencent désormais à se pencher sur cette nouvelle version et préparent leurs adaptations.

Samsung fera déjà de même, en préparant One UI 5 et ses nombreuses nouveautés. Ainsi, et grâce à ce que la marque a défini, il est simple de savoir quels smartphones auront accès à la prochaine grande nouveauté de Google, Android 13.

Les versions d’essai d’Android 13 sortent à un rythme élevé. Google a cette version à préparer et les nouveautés arrivent à chaque nouvelle version, montrant qu’il reste encore beaucoup à innover dans ce système dédié aux smartphones.

Avec la nouvelle politique de Samsung sur les mises à jour, il devient simple de voir quels smartphones de marque recevront Android 13. La liste est longue et montre que le pari de maintenir son équipement à jour semble fonctionner.

Smartphones Samsung avec accès à Android 13

Série Galaxy S

Galaxy S22 Ultra

Galaxie S22+

Galaxie S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 Lite

Série Galaxy Note

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Série Galaxy Z

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy ZFlip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy ZFlip 3

Galaxie série A

Galaxie A73

Galaxie A53

Galaxie A33

Galaxy A71 5G

Galaxie A71

Galaxie A51 5G

Galaxie A51

Galaxie A52

Galaxie A52 5G

Galaxy A52s

Galaxie A72

Galaxie A Quantique

Galaxie quantique 2

Galaxie A42 5G

Galaxy A03s

Nacho Galaxy A12 / A12

Galaxie A32

Galaxie A32 5G

Galaxie A22

Galaxie A22 5G

Galaxie A23

Galaxie A13

Galaxie A03

Série Galaxy M

Galaxie M42 5G

Galaxie M12

Galaxie M62

Galaxie M01

Galaxie M22

Galaxie M31

Galaxie M32

Galaxie M32 5G

Galaxie M52 5G

Galaxie M33

Galaxie M23

Série Galaxy F

Galaxie F42 5G

Galaxie F62

Galaxie F12

Galaxie F22

Galaxie F23

Série Galaxy Xcover

Série Galaxy Tab

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

D’après ce que vous pouvez voir, la liste garantit des mises à jour des derniers équipements et aussi du reste, qui ont déjà un certain temps sur le marché. Android 13 et One UI 5 auront ainsi une grande scène pour montrer toutes leurs capacités.

Nous sommes encore loin de connaître la version finale de ce système et de savoir définitivement où il va innover. Il est certain que Google et Samsung vont créer un nouveau système centré sur l’utilisateur et sur le contrôle qu’il peut avoir sur son smartphone et sur son système.

On s’attend à ce que la fin du mois d’août apporte Android 13 et peu de temps après, les premières versions de test de One UI 5. Le pas vers la disponibilité générale devrait être un pas rapide.