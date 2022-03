N’y a-t-il pas d’internet sur la lune ? Non, mais il y en aura jusqu’en 2024

Une start-up souhaite fournir un accès Internet haut débit sur la Lune d’ici 2024. En outre, l’entreprise fournira également des données de détection d’astéroïdes pour la défense planétaire.

Une société appelée Aquarian Space a annoncé qu’elle venait de recevoir 650 000 $ en financement de démarrage pour travailler au développement d’une connexion Internet à large bande qui relierait la Terre, la Lune et peut-être même Mars.

L’humanité veut faire de la Lune notre poste de guet pour l’Univers, ainsi que la rampe de lancement pour explorer l’espace extra-atmosphérique. Pour une telle ambition, il est essentiel d’avoir des communications, et actuellement cela est synonyme d’Internet.

Sur son site Internet, Aquarian Space indique que bien que les humains dépensent des milliards pour lancer des missions spatiales à des fins scientifiques, « les capacités de communication limitées dans l’espace interplanétaire » ne permettent « de transférer qu’une fraction de ces données scientifiques vitales que nous collectons à partir des satellites existants ». On peut faire mieux que ça. »

La mission d’Aquarian est de créer un système appelé Solnet utilisant des réseaux satellites à haut débit avec des vitesses de 100 mégabits par seconde.

La startup a publié peu de spécifications, mais a déclaré qu’elle menait des revues techniques avec des partenaires américains, dont certains font partie du programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA. CLPS a été lancé par l’agence spatiale américaine pour obtenir le soutien du secteur privé dans la construction de machines lunaires pour ses prochaines missions Artemis sur la Lune.

En 2021, il y avait 13 engins spatiaux, orbiteurs et rovers sur et autour de la Lune. D’ici 2030, nous en aurons environ 200, créant une économie lunaire de plusieurs milliards. Mais cela ne peut se produire sans des communications Terre-Lune solides et fiables.