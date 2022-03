Les graphiques AMD Radeon RX 7000 pourraient être plus puissants que Nvidia GeForce RTX 4000

Le secteur de l’industrie des puces graphiques devient de plus en plus intéressant. Si, d’un côté, on a des marques qui lancent des modèles plus puissants, de l’autre, on a aussi des consommateurs qui s’intéressent de plus en plus à cette thématique. Et peut-être que le sujet de l’extraction de crypto-monnaie a contribué à promouvoir ce même intérêt et ces mêmes connaissances.

Nvidia et AMD sont les constructeurs qui se démarquent sur ce segment, et les dernières rumeurs indiquent que les prochaines cartes graphiques Radeon RX 7000 pourraient être plus puissantes et performantes que les GeForce RTX 4000.

Radeon RX 7000 plus puissante et efficace que GeForce RTX 4000 ?

Eh bien, c’est du moins ce que prétendent certaines sources de l’industrie. Comme mentionné, la prochaine génération de cartes graphiques apportera une concurrence encore plus féroce à un segment dans lequel Nvidia est toujours un leader. Cependant, la prochaine Radeon RX 7000 d’AMD peut conduire non seulement en termes de consommation d’énergie, mais également en termes de performances par rapport à la GeForce RTX 4000 de Nvidia.

Les détails révèlent que les GPU de la société de Lisa Su apporteront une innovation à une conception multipuce, ce qui permettra une augmentation significative et notable des performances, par rapport aux graphiques rivaux qui doivent conserver une conception monolithique, c’est-à-dire basée sur une seule puce.

Les rumeurs suggèrent en outre que la GeForce RTX 4000 serait essentiellement une GeForce RTX 3000 mais produite avec un processus de fabrication de 5 nm par TSMC, tandis que le modèle actuel a la lithographie de 8 nm par Samsung Foundry. De plus, la société devrait également ajouter sa version de la technologie Infinity Cache aux nouvelles puces, afin d’augmenter les performances. Mais il semble que rien de tout cela ne suffira à maintenir la marque en tête.

Du côté d’AMD, la prochaine génération de graphiques Radeon RX 7000 devrait comporter l’architecture RDNA3 ainsi que la lithographie 5 nm de TSMC. Le modèle haut de gamme pourra intégrer jusqu’à 15 360 processeurs de flux, une augmentation considérable par rapport aux 5 120 de la Radeon RX 6900 XT. Si cela s’avère vrai, cela sera certainement vérifié par une grande amélioration des performances.

Bien sûr, pour l’instant, ce ne sont que des rumeurs, mais elles correspondent souvent à ce qui se passe réellement. Il ne nous reste plus qu’à attendre que les informations officielles des marques commencent à arriver pour comprendre, en effet, ce que nous réserve la prochaine génération de cartes graphiques.

