Les mots de passe doivent dépasser 8 caractères pour plus de sécurité, selon une étude

Nous avons souvent parlé ici de l’importance de définir des mots de passe sécurisés qui garantissent la protection de vos comptes et de vos appareils. Maintenant, pour ajouter encore plus de force à ce qui a été dit, une nouvelle étude montre que les mots de passe doivent être plus longs que huit caractères.

Si les vôtres en ont moins, essayez de les changer.

Les mots de passe courts et trop simples sont facilement déchiffrables et, par conséquent, mettent en danger les comptes, appareils ou services qu’ils doivent protéger, ainsi que vos informations. Par conséquent, les plus longs et les plus compliqués peuvent poser un défi si quelqu’un essaie de les pirater.

Une étude récente de Hive Systems, une société de cybersécurité basée en Virginie, montre combien de temps il faudrait à un pirate pour déchiffrer différents mots de passe. Les résultats suggèrent que même un mot de passe de huit caractères, ce qui est généralement le minimum, ainsi qu’un mélange de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles, peut être déchiffré en huit heures.

Si un mot de passe court ou moins complexe peut être déchiffré presque instantanément, ou en quelques minutes, à son tour, un mot de passe de 18 caractères, qui mélange des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles, pourrait prendre jusqu’à 438 milliards d’années pour être déchiffré. . . Évidemment, il n’est pas conseillé de créer des mots de passe de 18 caractères sur tous les sites Web où vous vous inscrivez – car cela pourrait entraîner des oublis – cependant, envisagez des mots de passe plus longs, dépassant les huit caractères et mélangez-les.

Pour clarifier, Hive Systems a dessiné un tableau à code couleur pour illustrer la rapidité avec laquelle différents mots de passe pouvaient être piratés. Ceci, en fonction de sa longueur et de l’utilisation de caractères variables. De plus, il a ajouté l’accélération de ces temps, depuis 2020, en tenant compte de l’évolution de la technologie.

Le rapport issu de l’étude recommande que les mots de passe ne soient pas recyclés entre les sites Web, car si une plate-forme est découverte, les autres le seront également.

Selon les estimations de Hive Systems, un mot de passe de 11 caractères qui mélange des lettres majuscules et minuscules, des symboles et des chiffres peut mettre 34 ans à se fissurer. Par conséquent, pensez à définir vos mots de passe de manière plus sécurisée et plus complexe.

