Les appareils Windows 11 non pris en charge recevront un filigrane sur le bureau après tout

Dans le contexte : Microsoft a testé un filigrane de bureau qui avertit les utilisateurs de Windows 11 chaque fois qu’ils exécutent le nouveau système d’exploitation sur un système qui n’est pas tout à fait à la hauteur de ses exigences officielles. Il semble prêt à en faire une version finale, bien que Microsoft tolère et offre même une solution de contournement pour contourner les exigences du processeur et du TPM qu’il a définies pour Windows 11.

Le mois dernier, les Windows Insiders du Dev Channel ont eu droit à une préversion de Windows 11 avec une nouvelle « fonctionnalité » qui affiche un filigrane sur toute plate-forme ne répondant pas aux exigences système officielles de Microsoft. Pour être clair, cela inclut même les machines virtuelles.

Confirmé : 22000.588 introduit le filigrane « Configuration requise non satisfaite ».#WindowsInsider pic.twitter.com/RrizjV2g8i – Xeno (@XenoPanther) 15 mars 2022

À l’époque, cela ressemblait à un autre test A / B pour quelque chose qui pourrait ou non en faire une version finale stable. Cependant, les versions les plus récentes transmises aux canaux Beta et Release Preview suggèrent que la société de Redmond va de l’avant avec ses plans pour rendre plus évident pour les utilisateurs de Windows 11 qu’ils ne doivent pas l’installer sur un système non pris en charge.

Lors du lancement de Windows 11, Microsoft a fait des allers-retours avec ses exigences matérielles officielles et a même eu du mal à coordonner ses messages à ce sujet avec ses partenaires OEM. En bref, si votre PC n’a pas au moins un processeur Intel 8th Gen Coffee Lake ou Zen+ et Zen 2, vous n’êtes pas invité dans le club Windows 11.

Il y a une raison derrière cette folie, et elle ne peut être décrite que comme une division de la base d’utilisateurs dans le but de faire progresser les protections de sécurité par défaut des machines Windows. Cet effort repose sur TPM 2.0, qui peut être implémenté soit en tant que solution matérielle dédiée, soit en tant que TPM basé sur un micrologiciel pour un processeur particulier. Dans tous les cas, les fonctionnalités de sécurité telles que la sécurité basée sur la virtualisation et l’intégrité du code appliquée par l’hyperviseur dépendent de la présence d’un TPM actif dans votre système.

Microsoft affirme avoir opté pour cette approche en raison de l’augmentation massive des incidents de cybersécurité causés par les rançongiciels et les campagnes de logiciels malveillants sophistiqués. De plus, les développeurs de jeux multijoueurs en ligne commencent maintenant à tirer parti du TPM pour leurs systèmes anti-triche.

Nous devons noter qu’il a été relativement facile de contourner la configuration système requise de Windows 11 et de désactiver VBS pour les personnes qui préféreraient échanger la sécurité supplémentaire contre une légère amélioration des performances dans certains jeux. Vous obtiendrez également des mises à jour sur un système non pris en charge, bien que cela puisse changer à tout moment dans le futur. Pour le moment, il semble qu’un petit filigrane dans le coin inférieur droit accueillera bientôt les personnes qui ont installé Windows 11 sur des systèmes plus faibles. Le filigrane suggère d’aller dans l’application Paramètres pour en savoir plus.

Ce petit bourrin ne sera pas aussi important que l’avertissement bien connu qui apparaît lorsque vous n’avez pas activé votre copie de Windows, et jusqu’à présent, il ne semble pas qu’il limitera votre capacité à utiliser Windows 11. S’il n’est en effet qu’un changement cosmétique, vous pourrez probablement le réparer avec quelques ajustements cachés de Windows 11.