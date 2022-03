216 drones ukrainiens détruits depuis le début de la guerre

La guerre entre la Russie et l’Ukraine représente une énorme traînée de destruction. Premièrement, à cause du nombre important de vies humaines qui ont déjà été perdues dans le conflit, y compris des enfants, et qu’aucun argent ne paie pour ces pertes.

En termes d’équipements militaires, il y a déjà de nombreuses victimes, et ici, les millions perdus sont également déjà nombreux. Selon des informations récentes, la Russie a déjà détruit 216 drones ukrainiens depuis le début de la guerre.

L’armée de l’air russe a détruit 44 cibles militaires ukrainiennes la nuit dernière

La Russie a annoncé aujourd’hui, au 26e jour de son « opération militaire spéciale » en Ukraine, que l’armée de l’air russe avait détruit 44 cibles militaires ukrainiennes au cours de la dernière nuit d’attaques.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré dans une vidéo publiée sur Telegram que parmi les cibles touchées figuraient quatre postes de commandement, deux lanceurs de missiles, six systèmes de missiles anti-aériens « Buk » et d’autres armes lourdes. Selon le porte-parole, un groupe d’hélicoptères Ka-52 et Ni-28N a détruit 15 véhicules blindés ukrainiens, dont huit chars.

Le porte-parole militaire a ajouté qu’un « centre de formation pour mercenaires ukrainiens et unités nationalistes » a été attaqué avec des missiles de croisière de haute précision dans la chaîne de montagnes Nóvaya Liubomirka, dans le nord-ouest de l’Ukraine. « Plus de 80 mercenaires et nationalistes ont été anéantis », a-t-il déclaré, ajoutant que l’armée russe avait conquis un poste de commandement souterrain de l’armée ukrainienne à Mykolaïvka, l’une des banlieues de Kiev.

Les drones ont fait partie de cette guerre ! Certains disent que l’Ukraine est en train de gagner la guerre et que Poutine ne comptait pas sur une telle résistance de son pays voisin. Il est vrai que de nombreuses images et vidéos montrent la puissance de l’armée russe, mais l’armée ukrainienne a réussi à démanteler la stratégie d’attaque de l’ennemi.

Cependant, Konashenkov a noté que depuis le début de l’opération militaire spéciale, 216 drones, 180 systèmes de missiles antiaériens, 1 506 chars et autres véhicules blindés, 152 lanceurs de missiles, 592 pièces d’artillerie et mortiers, ainsi que 1 284 véhicules militaires ont été détruits. .

A lire aussi…