Sniper Elite 5 a déjà une date pour le tir initial

Sniper Elite est déjà une série avec quelques années d’existence mais, malgré tout, elle parvient à surprendre dans tous les nouveaux jeux avec plusieurs nouveautés et de nombreux points d’intérêt.

Sniper Elite 5 est le prochain jeu et a déjà reçu une date de sortie.

Sniper Elite 5, en cours de développement par Rebellion Developments, correspond au prochain chapitre d’une série qui se caractérise avant tout par la composante tactique et la planification stratégique qu’elle exige des joueurs.

Comme son nom l’indique, les joueurs portent l’uniforme d’un tireur d’élite qui, mission après mission, est mis au défi d’éliminer différentes cibles, chacune avec son propre niveau de défi et d’exigence.

Une planification minutieuse de l’exécution de chaque mission, ainsi qu’une attitude plus furtive seront les principaux ingrédients d’un jeu extrêmement tactique qui a récemment reçu son jour de lancement, le 26 mai.

Sniper Elite 5 se déroule pendant la 2ème guerre mondiale, en 1944, en France. Dans le cadre d’une opération secrète des Rangers, l’objectif du joueur, qui incarne le sniper Karl Fairburne, sera d’affaiblir les fortifications allemandes afin de créer les conditions nécessaires au grand débarquement du jour J.

Après avoir contacté la Résistance française, Karl découvre un plan secret nazi qui menace de mettre fin à la guerre avant même l’invasion. Inutile de dire que nous serons ceux qui mettront fin à ce plan et redonneront espoir aux Alliés. Cependant, de l’autre côté, les troupes sont motivées et dirigées par un adversaire de taille, Abelard Möller.

Le jeu aura un système physique amélioré qui permettra une détection plus réaliste des impacts et des effets sur les balles, aboutissant à des morts fantastiques qui peuvent désormais être observées plus en détail avec la « nouvelle » Killing Cam que Sniper Elite 5 présentera.

En ce qui concerne les modes de jeu, Sniper Elite 5 proposera une campagne longue et, selon Rebellion, suffisamment intense pour garder les joueurs accrochés à leur tireur d’élite et qui permettra une grande liberté de choix stratégique sur la façon de dérouler les missions.

La campagne peut être jouée par 2 joueurs en ligne en coopération, ce qui peut ajouter une autre composante tactique au jeu.

Les lieux que Sniper Elite 5 présentera lors des missions ont été « conçus » à l’aide de techniques de photométrie avancées afin de traduire dans le jeu une immersion supérieure et un plus grand réalisme.

Dans les modes en ligne, le point culminant est le mode Invasion qui permettra aux joueurs d’entrer dans les campagnes des autres et de jouer le rôle d’un tireur d’élite nazi, avec leurs récompenses respectives.

De plus, 16 joueurs pourront s’affronter dans d’autres modes en ligne plus classiques et bien connus de la série.

Sniper Elite 5 sortira le 26 mai sur Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One et PC.