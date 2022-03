La démo technologique récemment lancée par Unity montre un humain numérique réaliste rendu en temps réel

En bref : les graphismes 3D rendus en temps réel ont parcouru un long chemin depuis les années 80, comme nous pouvons le voir dans la démo technologique « Enemies » d’Unity. Outre l’humain photoréaliste montré tout au long de la démonstration, il convient également de noter les environnements et les animations impressionnants, nous donnant un aperçu de l’apparence des jeux d’ici peu.

Basé sur The Heretic, Unity a créé sa démo technologique Enemies pour montrer les progrès de l’équipe dans la création d’humains numériques en temps réel aux participants de la GDC. Mettant en évidence des éléments tels que les yeux, les cheveux et la peau photoréalistes, la vidéo montre une femme d’âge moyen jouant aux échecs dans une pièce en transformation.

Le nouveau court métrage réalisé dans Unity a été construit à l’aide du nouveau pipeline de rendu haute définition (HDRP) du moteur, des volumes de sonde adaptatifs et de l’illumination globale de l’espace d’écran (SSGI). La démo comprend également le ray tracing, le DLSS et d’autres technologies non répertoriées.

L’utilisation de ces technologies et fonctionnalités se reflète dans le modèle de personnage, comme vous pouvez le voir par les rides prononcées, l’effet du flux sanguin sur la peau, les yeux remarquablement réalistes. Cependant, l’équipe a accordé une attention particulière aux cheveux du modèle.

Les développeurs ont utilisé une nouvelle solution Unity Hair en trois parties pour créer ces beaux cheveux longs. La première partie est le système capillaire, responsable de la création, du skinning, de la simulation basée sur les mèches et de la modélisation. Ensuite, le composant d’ombrage des cheveux améliore les visuels en fonction des conditions d’éclairage. La dernière partie est le rendu des cheveux, capable de créer des mèches extrêmement fines tout en réduisant l’aliasing.

Certaines des fonctionnalités mentionnées sont déjà disponibles dans Unity 2021.2, tandis que les développeurs en introduiront d’autres dans les versions 2022.1 ou 2022.2. Les nouvelles technologies présentées dans Enemies arrivent dans le package Digital Human 2.0 d’Unity, qui devrait sortir dans un mois ou deux. Unity publiera également le système Hair basé sur les mèches sur GitHub.

Ceux qui souhaitent en savoir plus sur la démo peuvent regarder gratuitement « La création de la dernière démo phare d’Unity » pendant GTC. Cette session est prévue pour le jeudi 24 mars à 7h00 PT. Alternativement, vous pouvez également voir la session sponsorisée par GDC Nvidia (payante) ce vendredi 25 mars à 15h00 PT.