Services Apple en panne, y compris iMessage, Apple Music, iCloud et plus

Des pannes de service Apple sont signalées. Parmi eux figurent le service de messagerie, Apple Music, iCloud et d’autres de la gamme d’offres de la société de Cupertino. Depuis 17 heures, des plaintes sont postées sur Twitter et d’autres réseaux sociaux.

En consultant l’état du système Apple, nous pouvons voir qu’il existe plusieurs services qui connaissent une panne.

Services Apple en panne

Plusieurs lecteurs signalent qu’il existe des contraintes pour accéder à divers services Apple. Bien que cela ne soit pas général, certains reçoivent des erreurs lors de l’accès à Apple Music, lors de la recherche de certains contenus, par exemple.

Il donne également une erreur lors de l’envoi d’images via l’application Messages, une erreur dans le service de transfert privé iCloud et une erreur lors de l’accès à la page Arcade sur l’App Store.

Selon un article de Reddit, cette panne affecte encore plus les services Apple que nous ne le pensions.

Il existe des problèmes plus importants sur iCloud.com, la page des développeurs, Apple Music Lyrics, Apple Maps, Apple Fitness +, FaceTime, l’application Apple TV et même le réseau Find My.

En mise à jour…