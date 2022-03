Media Player ramène la lecture des CD

Microsoft travaille depuis longtemps sur de nouvelles applications pour retirer les anciennes applications comme Windows Media Player. Tout a commencé à l’époque de Windows 8 et pourtant cela n’a été résolu qu’à partir de Windows 11. Dans le dernier Insider Build, build 22579, le retour de cette fonctionnalité a été annoncé.

Media Player lit maintenant les CD

Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 11.2202.42.0 et bien que la plupart d’entre vous n’aient plus de lecteur de CD ou de DVD sur leur ordinateur, cette fonctionnalité est rétablie. Désormais, lorsque nous lirons un disque de musique, l’application le reconnaîtra et nous pourrons écouter son contenu de manière native.

En plus de cette fonctionnalité pour les plus nostalgiques, l’équipe a travaillé sur d’autres améliorations. Le lecteur multimédia sera plus réactif aux changements de thèmes et au glisser-déposer des fichiers pour la lecture. De petites améliorations qui améliorent l’expérience de cette application qui peut enfin remplacer le classique Windows Media Player.

Nous espérons que le géant de Redmond continuera à travailler sur l’amélioration de cette application afin qu’elle puisse remplacer correctement Groove Music. De plus, vous devrez toujours mettre à jour de nombreuses applications Windows 10 vers le nouveau design de Windows 11. Il y a eu quelques semaines au cours desquelles l’équipe Microsoft a annoncé de nombreux changements et dernièrement, ils ont été plus calmes.