Doogee S98 avec double écran et vision nocturne arrive le 28 mars

Doogee avait déjà annoncé le lancement de son nouveau smartphone tout-terrain et maintenant plus de détails sont connus, y compris la date officielle de sa sortie en magasin.

Le Doogee S98 se distingue par l’intégration de deux écrans, dont un à l’arrière, et par l’inclusion d’une caméra de vision nocturne.

Les écrans du Doogee S98

Doogee a déjà annoncé la date de sortie officielle du smartphone Doogee S98, qui se distingue par l’inclusion d’un écran supplémentaire. Au dos se trouvera un petit écran rond, un peu à la manière du Huawei P50 Pocket, où l’utilisateur aura accès à quelques informations et actions rapides, comme l’heure, le niveau de la batterie ou encore la gestion du mediaplayer. L’écran mesure 1,1″ et peut être personnalisé selon le style de chaque utilisateur.

L’écran principal aura 6,3 « et une résolution FullHD + et une protection Gorilla Glass, et la caméra frontale apparaîtra en larme dans la zone supérieure et centrale de l’écran, avec un capteur de 16 MP.

Caméras de vision nocturne

Le module de caméra principal se compose d’une caméra principale de 64MP, d’une caméra de vision nocturne de 20MP et d’une caméra ultra grand angle de 8MP. Une lampe de poche LED et deux lumières infrarouges complètent l’installation à l’arrière. La vision nocturne vous permettra de prendre des photos et des vidéos dans un environnement sombre et, selon la marque, l’effet sera très intéressant.

Le smartphone Doogee S98 sera livré avec un SoC MediaTek Helio G96, le même qui équipe par exemple le POCO M4 Pro récemment annoncé. De plus, il disposera de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne, avec possibilité d’extension via une carte microSD.

La batterie embarquera 6000 mAh, une très bonne capacité pour un appareil de ce genre, garantissant une grande autonomie. La charge se fera à une puissance maximale de 33W et vous pourrez charger des fils à 15W.

Nous parlons d’un smartphone Android 12 avec une garantie de 3 ans sur les mises à jour de sécurité et les versions Android.

Pour compléter la liste des spécifications, le Doogee S98 viendra évidemment avec une série de certifications associées à sa robustesse, à savoir IP68, IP69K et MIL-STD-810G. Il aura également NFC, Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.1 et capteur d’empreintes digitales sur le côté.

prix et disponibilité

Le Doogee S98 sera disponible le 28 mars et fera l’objet d’une campagne de lancement promotionnelle sur AliExpress pour 239 $ jusqu’au 1er avril. À ce moment-là, le prix passera à 339 $.

Vous pouvez également participer à la compétition internationale, où Doogee propose 4 exemplaires de ce modèle.

Doogee S98 – passe-temps