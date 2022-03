Le Matrice 30 de DJI est un drone de classe entreprise avec toutes les cloches et tous les sifflets

En un mot : les drones aériens sont disponibles dans une gamme de prix, des bas de Noël bon marché aux gros budgets. Le dernier produit phare de DJI s’inscrit parfaitement dans cette dernière catégorie, bien qu’il soit suffisamment compact pour tenir dans un sac à dos.

Le drone DJI Matrice 30 est un kit professionnel de bout en bout. Le M30 standard comprend un appareil photo à capteur CMOS 1/2″ de 48 mégapixels avec zoom optique 5x-16x, un appareil photo grand angle de 12 mégapixels et une prise en charge de la résolution vidéo 8K photo 4K/30FPS. Il existe également un télémètre laser qui peut fournir une précision coordonnées d’objets jusqu’à 1 200 mètres de distance.La variante M30T ajoute une caméra thermique radiométrique au mélange.

La protection IP55 permet au M30 de fonctionner dans des environnements difficiles, notamment des vents violents, de fortes pluies, des altitudes élevées et des températures extrêmes allant de -20C à 50C. Les capteurs d’évitement d’obstacles à six voies aident à réduire les collisions tandis que le mode d’atterrissage d’urgence à trois hélices peut faire tomber l’unité en toute sécurité même si un moteur tombe complètement en panne.

La durée de vie de la batterie est évaluée à 41 minutes de temps de vol. Il prend également en charge le remplacement à chaud de la batterie et le boîtier de charge intelligent permet de charger de 20% à 90% en seulement une demi-heure. La nouvelle télécommande DJI RC Plus, quant à elle, intègre un écran HD de 7 pouces et est certifiée IP54 contre la poussière et les éclaboussures d’eau.

Le composant le plus impressionnant est peut-être le DJI Dock. Cette station de décollage, d’atterrissage et de recharge autonome permet des vols entièrement automatiques et programmés. La station d’accueil est classée IP55 et les composants principaux sont classés IP67, permettant un fonctionnement continu avec une maintenance minimale. Il dispose même d’une station météo intégrée, de caméras de surveillance grand angle, d’antennes intégrées, d’un port pour un dongle 4G externe et d’une batterie interne en cas de perte d’alimentation de la station d’accueil.

Le prix du DJI M30 commence à 9 999 $, et le drone sera disponible à l’achat dans la boutique en ligne de DJI et auprès des revendeurs d’entreprise. Le DJI Dock est en cours de test avec certains utilisateurs et sera lancé au cours du quatrième trimestre 2022.