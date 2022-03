La Chine exige que Bing de Microsoft suspende la fonction de suggestion automatique

Quand on parle de moteurs de recherche, on pense vite à Google, qui s’avère être le plus populaire de tous. Cependant, il en existe de nombreux autres, qui sont déjà utilisés par une partie importante des utilisateurs. Un tel exemple est Bing de Microsoft.

Mais selon les dernières informations, la Chine exige maintenant que Bing suspende sa fonction de suggestion automatique.

Bing est le moteur de recherche de Microsoft lancé en juin 2009. Bien qu’il ne soit pas le service le plus utilisé par les internautes, le moteur de recherche compte déjà de nombreux utilisateurs fidèles.

En Chine, par exemple, Bing est le seul grand moteur de recherche étranger disponible dans le pays. Mais, selon Reuters, le service a déclaré que désormais un « organisme gouvernemental compétent » a exigé que l’entreprise suspende sa fonction d’auto-suggestion en Chine pendant une période de 7 jours.

Cette suspension est ainsi la deuxième du genre que subit Bing depuis décembre. De plus, cela survient à un moment où nous assistons à une répression continue des plateformes technologiques et des algorithmes dans la capitale de Pékin.

Les utilisateurs ont déjà commencé à voir cette suspension appliquée depuis samedi dernier (19). Dans la version chinoise de Bing, le moteur de recherche a déclaré que :

Bing est une plateforme de recherche mondiale et s’engage à respecter l’État de droit et le droit des utilisateurs d’accéder aux informations.

Pour l’instant, le service Microsoft n’a pas encore précisé le motif de cette ordonnance de suspension. L’entreprise n’a pas non plus répondu aux demandes de clarification déjà envoyées.

Reuters rapporte que les entreprises technologiques chinoises ont subi l’année dernière une répression réglementaire qui a imposé de nouvelles restrictions dans des domaines allant du contenu à la confidentialité des clients. En août, le principal cyber-régulateur de Pékin a publié des projets avec diverses règles dictant comment les plates-formes Internet peuvent et ne peuvent pas utiliser les algorithmes.

