Certains utilisateurs d’iPhone disent que la mise à jour iOS 15.4 tue la durée de vie de leur batterie

Pourquoi c’est important : le système d’exploitation iOS 15.4 d’Apple pour iPhone est sorti de la version bêta et est entré dans le domaine public la semaine dernière, apportant avec lui une multitude de nouvelles fonctionnalités. Malheureusement pour certains utilisateurs, l’un des changements est moins bienvenu que d’autres : une forte décharge de la batterie.

La version stable d’iOS 15.4 a été publiée sur les iPhones de sixième génération et plus tard la semaine dernière. L’une des fonctionnalités les plus discutées qu’il ajoute est la capacité de FaceID à reconnaître les visages même lorsque les gens portent des masques. Il apporte également plus de 100 nouveaux emojis, un widget de carte Apple, une nouvelle option vocale pour Siri, et plus encore. Mais, comme c’est souvent le cas avec les mises à jour majeures du système d’exploitation, certains utilisateurs rencontrent des problèmes qui n’existaient pas avant l’installation.

iOS 15.4 a une décharge de batterie folle. Je dirais que la durée de vie de ma batterie aujourd’hui est la moitié de ce qu’elle était la semaine dernière. Choquant! – Alex Kretzschmar (@IronicBadger) 16 mars 2022

Le podcasteur Alex Kretzschmar était l’un des nombreux utilisateurs d’iPhone à se plaindre de l’impact d’iOS 15.4 sur la durée de vie de la batterie de leur appareil. Il dit que la mise à jour a provoqué une « vidange folle de la batterie » et que « la durée de vie de la batterie aujourd’hui est la moitié de ce qu’elle était la semaine dernière ».

D’autres rapports incluent un iPhone 13 Pro Max goutte à la moitié de sa capacité à la mi-journée après avoir duré beaucoup plus longtemps sur une seule charge et un iPhone 11 perdant 80% de sa charge en 24 heures malgré le temps d’écran de l’utilisateur ne dépassant pas deux heures sur des applications courantes telles qu’Instagram.

Il y a eu des théories selon lesquelles une partie du problème est due à iOS 15.4, ce qui fait que le taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz ProMotion est atteint beaucoup plus fréquemment. Bien que cela ait un impact sur la durée de vie de la batterie, seuls les iPhone 13 Pro et Pro Max disposent de la fonction ProMotion ; les rapports couvrent une large gamme de combinés Apple.

Il convient de noter que le problème semble n’affecter qu’un petit nombre d’utilisateurs d’iPhone, et nous avons vu des rapports similaires de problèmes de batterie suite à l’une des mises à jour du système d’exploitation d’Apple dans le passé, dont la plupart semblent se résoudre d’eux-mêmes.

Apple n’a pas encore commenté la question.