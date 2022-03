Le MIT a présenté une méthode qui pourrait résoudre le problème du stockage du carbone

Compte tenu des fortes émissions de dioxyde de carbone, on a beaucoup parlé de son captage et de son stockage. En ce sens, un groupe de scientifiques du MIT a présenté une nouvelle méthode qui pourrait résoudre ce dernier problème, pour lequel plusieurs solutions ont émergé.

La proposition a été présentée à l’initiative Advanced Carbon Mineralization Initiative du concours MIT Climate Grand Challenges.

Les émissions de dioxyde de carbone sont, comme nous le savons, l’un des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis un certain temps. Comme solution à cela, des projets ont été présentés qui prévoient la capture de ce carbone de l’air et son stockage ultérieur. Malgré les méthodes qui ont émergé, selon des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT), les initiatives actuelles sont « d’une complexité infernale ».

En effet, en janvier, le géant Shell’s Quest, conçu pour capter le dioxyde de carbone issu des opérations et le stocker sous terre, a été accusé d’émettre plus de carbone qu’il n’en captait.

Maintenant, un groupe de scientifiques du MIT a mis au point une nouvelle méthode qui pourrait résoudre ce problème de stockage, en fournissant des conseils sur la façon d’effectuer le processus efficacement. Il a également partagé quelques idées sur ce qu’il faudrait pour que le monde maintienne les températures mondiales dans des limites jugées sûres par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Si nous voulons être proches de ces limites [de 1,5º ou 2º C]nous devons donc être neutres en carbone d’ici 2050, et négatifs en carbone après cela.

Said Matěj Peč, géoscientifique au Département des sciences de la Terre, de l’atmosphère et des planètes.

Le groupe de scientifiques a élaboré une proposition pour l’initiative Advanced Carbon Mineralization Initiative du concours MIT Climate Grand Challenges, suggérant que les géologues, les chimistes et les biologistes devraient travailler ensemble pour trouver des moyens innovants d’accélérer le processus de stockage. Selon la proposition, la meilleure façon est de pomper le carbone sous terre et de le transformer plus tard en roche. Ainsi, le procédé aboutit à un stockage permanent et viable dans différentes conditions géologiques.

C’est ce que la géologie a à offrir. Cherchez des endroits où vous pouvez stocker en toute sécurité et de manière permanente ces énormes volumes de CO2.

A expliqué Peč du MIT, qui prévoit d’enquêter sur les meilleurs domaines pour effectuer ce processus.

Le chercheur espère que la proposition présentée, en plus d’identifier des moyens d’accélérer la minéralisation, révolutionnera la façon dont nous traitons les émissions.

