Un Boeing 737 dégringole d’une montagne en Chine avec 132 personnes à bord (vidéo)

Un Boeing 737-800 exploité par China Eastern Airlines avec plus de 130 personnes à bord s’est écrasé lundi dans une montagne, selon le média d’Etat chinois CGTN.

Il n’y a pas encore de victimes, mais une vidéo horrible obtenue par l’Associated Press montre un avion dévalant la montagne.

Boeing 737 avait 132 personnes à bord

Le vol, MU5735, voyageait de Kunming, en Chine, à la ville de Guanghzou, partant à 13h11 heure locale, selon FlightRadar24. Le vol a disparu des radars dans la région du Guangxi et s’est écrasé près de la ville de Wuzhou.

Le suivi révèle que le Boeing 737-89P a perdu de la vitesse avant d’entamer une descente abrupte.

Il y avait initialement des rapports contradictoires quant à savoir si le vol avait 132 ou 133 personnes à bord. Le vol comptait 123 passagers et neuf membres d’équipage, selon CGTN, ce qui a apparemment été confirmé par la China Aviation Commission. Jusqu’à présent, aucun décès n’a été signalé suite à la chute de l’appareil.

Les médias d’État chinois rapportent qu’au moins 23 camions de pompiers et 117 équipes de secours ont été dépêchés dans la région, mais il n’y a pas beaucoup d’informations sur la situation sur le terrain.

Les autorités locales rapportent que des incendies vus de loin ont été éteints, selon la CGTN. La compagnie aérienne China Eastern n’a pas encore publié de déclaration sur l’accident, mais a changé son site Web pour une version en noir et blanc en signe de deuil, selon CGTN.

China Eastern, basée à Shanghai, est l’une des trois principales compagnies aériennes chinoises, exploitant des dizaines de liaisons nationales et internationales couvrant 248 destinations. L’appareil en question a été livré à China Eastern par l’entreprise de construction américaine Boeing en juin 2015 et était utilisé depuis plus de six ans.

Le Boeing 737 monocouloir bimoteur est l’un des avions les plus populaires au monde pour les vols court et moyen-courriers. China Eastern exploite plusieurs versions de ce modèle, dont les 737-800 et 737 Max.

L’utilisation de la version 737 Max a été suspendue dans le monde entier après deux accidents mortels. Le régulateur chinois de l’aviation civile a réautorisé son utilisation à la fin de l’année dernière.

Reuters rappelle que le dernier accident d’avion mortel sur le territoire chinois a eu lieu en 2010.