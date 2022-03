Pourquoi Google floute-t-il les visages d’animaux dans Street View ?

Les animaux, partout dans le monde, acquièrent de plus en plus de droits, notamment lorsqu’il s’agit d’animaux domestiques. Dans le monde réel, il existe des règles de protection bien définies, mais dans le monde virtuel, il y a encore beaucoup d’ambiguïté. Cependant, nous voyons Google via Google Street View flouter les visages des animaux.

Pourquoi l’entreprise le fait-elle si la loi ne le détermine pas ?

Il n’y a pas si longtemps, Google a commencé à brouiller les visages des animaux capturés à la fois par ses caméras Google Street View, comme dans les images partagées par les utilisateurs du service.

Selon les déclarations de Google à The Mirror :

Lorsque nous créons du contenu Street View à partir de séquences vidéo à 360° envoyées par les utilisateurs, nous appliquons nos algorithmes pour flouter automatiquement les visages et les plaques d’immatriculation.

Reste que sur l’identification des visages d’animaux, l’entreprise semble ne pas trop vouloir parler de la question.

Le RGPD ne fixe pas encore de limites pour la protection des données animales

Le règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, ne mentionne à aucun moment les animaux. Les règles de protection des données ne s’appliquent qu’aux personnes vivantes. Les entreprises, animaux, personnes décédées ou autres éléments ne sont pas couverts.

L’hypothèse du flou des visages d’animaux n’est peut-être qu’un problème technique. L’algorithme est créé pour « brouiller automatiquement les visages », et ceux-ci peuvent être des personnes ou des animaux sans vraiment faire de distinction.

Google Street View anticipe les problèmes juridiques

Cependant, les animaux, en particulier les animaux de compagnie, peuvent être un moyen d’identifier leurs propriétaires, qui sont couverts par le RGPD, selon certains experts de ces questions de confidentialité et de protection des données. De cette façon, Google peut anticiper d’éventuels problèmes juridiques.

Il faut garder à l’esprit qu’au cours des dernières années, la notion d' »identifiable » s’est étendue au point où presque tout peut être une donnée personnelle. Un numéro d’immatriculation de voiture, des adresses IP, une adresse e-mail, le numéro de propriété enregistré d’une maison, une signature… sont des exemples qui semblent être supposés être « identifiables » d’une personne, cependant, le terme a été allongé. à des concepts plus abstraits, où les animaux peuvent être inclus.

Le débat concernant la protection des données et de la vie privée des animaux sur Internet est probablement un sujet qui préoccupe déjà de nombreux défenseurs des animaux, mais pour d’autres, il sera prioritaire de définir certaines limites. Google peut aider à définir certains idéaux avec cette prise de décision.