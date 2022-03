Guerre : l’Ukraine reçoit une arme puissante des États-Unis ! Découvrez ce que c’est…

Comme nous l’avons suivi, dans cette guerre entre la Russie et l’Ukraine, des armes hautement sophistiquées ont été utilisées. En plus des armes utilisées par les militaires, nous avons déjà parlé des missiles hypersoniques et aussi du Javelin.

L’Ukraine a fait preuve d’une super résistance et recevra une arme puissante des États-Unis d’Amérique. Sachez ce que c’est.

Les Switchblades 300 et 600 équiperont l’armée ukrainienne

Le président américain Joe Biden a récemment annoncé l’envoi de 800 millions de dollars supplémentaires d’armes militaires à l’Ukraine. Il s’agit d’un pack qui, entre autres éléments, comprend 100 drones tactiques Switchblade, appelés « kamikazes », qui libèrent leur capacité à détruire des cibles avec une grande précision.

Selon le New York Times, contrairement aux drones Predator à longue portée, qui nécessitent des pilotes formés pour les contrôler à distance et tirer des missiles sur des cibles, les Switchblades sont faciles à transporter et nécessitent peu de formation pour être utilisés contre des chars, des véhicules blindés et même avion.

Pour ce qui est des Switchblades, on connaît les 300 et 600. Le Switchblades 300 est un drone qui pèse 2,5 kg, a une portée de fonctionnement de 10 km et dispose d’une autonomie allant jusqu’à 15 minutes. La vitesse maximale est de 160 km/h. Le modèle dispose d’un système GPS et de caméras intégrées qui fournissent des informations à l’opérateur de mission en temps réel.

Le Switchblade 600 est un drone qui pèse 54,4 kg, a une autonomie de 40 km et la capacité de rester en l’air pendant plus de 40 minutes. Il peut voler à une vitesse maximale de 180 km/h. Le drone dispose également d’un GPS, d’un système vidéo et de capteurs infrarouges pour faciliter la tâche de l’opérateur.

Dans un prochain article nous vous expliquerons le fonctionnement de ces drones.

La Russie a annoncé aujourd’hui, au 26e jour de son « opération militaire spéciale » en Ukraine, que l’armée de l’air russe avait détruit 44 cibles militaires ukrainiennes la nuit dernière. Selon les Nations Unies, environ 13 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire en Ukraine.

L’invasion russe a été condamnée par la communauté internationale dans son ensemble, qui a réagi en envoyant des armes à l’Ukraine et en renforçant les sanctions économiques et politiques contre Moscou.