Epic Games et Microsoft feront don du produit de Fortnite à l’aide humanitaire de l’Ukraine

En plus des diverses sanctions contre la Russie et ses produits et systèmes, de nombreuses marques se sont également engagées à donner divers montants pour aider le pays envahi et les milliers de réfugiés qui fuient la guerre.

Alors maintenant, Epic Games et Microsoft ont annoncé qu’ils allaient faire don du produit du jeu populaire Fortnite à des fonds de secours pour l’Ukraine.

Les recettes de Fortnite aideront l’Ukraine

Selon les dernières informations révélées, le créateur du jeu Epic Games fera don de tous les revenus de Fortnite, gagnés entre le 20 mars et le 3 avril, aux organisations d’aide humanitaire et aux fonds qui travaillent en Ukraine. L’annonce a été faite ce dimanche (20) sur le site officiel de l’entreprise.

En plus d’Epic, Microsoft se joindra également à cette initiative, en faisant don du produit net obtenu grâce aux ventes de Fortnite sur le Xbox Microsoft Store.

Dans la publication, le créateur indique que :

Epic s’engage à ce que tous les bénéfices de Fortnite du 20 mars 2022 au 3 avril 2022 soient reversés à l’aide humanitaire aux personnes touchées par la guerre en Ukraine. Xbox se joint également à nous dans cet effort et met de côté ses bénéfices nets sur Fortnite pendant cette période afin que nous puissions obtenir plus d’aide pour le peuple ukrainien.

L’entreprise révèle également les organisations qu’elle aide, mais d’autres seront encore ajoutées, qui sont sur le terrain pour fournir une aide d’urgence, comme un soutien sanitaire, de la nourriture, de l’eau potable, des biens essentiels, un soutien juridique et d’autres soutiens.

La page officielle de Fortnite sur le réseau social Twitter a également publié cette action de solidarité avec le peuple ukrainien.

Ce sera certainement une bonne aide, à un moment où la guerre de la Russie contre l’Ukraine semble avoir encore de nombreux jours et nuits à durer.